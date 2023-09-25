«Ювентус» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Серия А чемпионата Италии «Ювентус» – «Лечче», который состоится 26 сентября 2023 года

«Ювентус»

«Ювентус» по итогам пяти сыгранных туров занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. Команда Макса Аллегри набрала десять очков из пятнадцати возможных. Впервые «старая синьора» потерпела неудачу в домашнем матче, сыграв в ничью 1:1 с командой «Болонья». Пропустив гол в начале встречи, коллектив из Турина доминировал на поле до конца матча, сравняв счет в последние десять минут игры.

В пятом туре «Ювентус» неожиданно потерпел поражение на выезде от «Сассуоло» (2:4). Команда Аллегри пыталась бороться до последних минут встречи, но автогол защитника «Ювентуса» установил окончательный результат матча.

«Лечче»

«Лечче» продемонстрировал на данный момент один из лучших стартов в Серии А в своей истории. После пяти туров «желто-красные» занимают третье место и не потерпели ни одного поражения в сезоне. Под руководством Роберто Д'Аверса они дома набрали максимальное количество баллов. Победа над «Лацио» со счетом 2:1 в первом туре стала отправной точкой для последующих успехов. «Желто-красные» всего 18 раз выходили в элитный дивизион за свою более чем 100-летнюю историю, поэтому такой удачный старт дает хорошую возможность им укрепить свои позиции в чемпионате Италии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.55

Ничья – 4.25

Победит «Лечче» – 6.9

Победит «Ювентус» с форой -1.5 – 2.51

Обе забьют — нет – 1.73

Обе забьют — да – 2.12

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.01

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

«Ювентус» проигрывал на своем поле «Лечче» в рамках Серии А в далеком 2004 году.

«Ювентус» последний раз не забивал на домашнем поле команде не из топ-шесть в январе 2023 года.

«Лечче» забивает хотя бы один гол в пяти матчах подряд в гостях.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Ювентуса» с форой -1.5 гола по коэффициенту 2.51. Уверенная победа старой «синьоры» в ближайшем матче позволит команде реабилитироваться перед болельщиками за поражение в прошлом туре и, возможно, обойти «красно-желтых» в таблице.