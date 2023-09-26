«Верона» – «Аталанта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (27.09.2023)

1695734390

вчера, 16:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Серии A чемпионата Италии «Верона» – «Аталанта», который состоится 27 сентября 2023 года

«Верона»

«Скалигеры» на текущий момент занимают в турнирной таблице Серии A десятое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «Вероны», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с «Аталантой». «Сассуоло» на своём поле выиграло у «Вероны» с разницей в пару мячей в рамках матча 3-го тура чемпионата Италии. «Нулёвку» раскатали «мастифы» в домашней игре с «борзыми» из Болоньи.

В матче 5-го тура Серии A «Верона» с минимальным счётом уступила в гостях «Милану».

«Аталанта»

«Богиня» после пяти туров текущего сезона чемпионата занимает шестую строчку турнирной таблицы. Вспомним несколько футбольных поединков «Аталанты» за последнее время. Открыв счёт первыми, «чёрно-синие» уступили на выезде «Фиорентине» в рамках матча 4-го тура Серии A (2:3). В сухую, забив пару мячей, «Бергамо Кальчо» выиграло у польского футбольного клуба «Ракув» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Аталанта» одержала победу над командой «Кальяри».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Верона» – 4.30

Ничья – 3.75

Победит «Аталанта» – 1.84

Победит «Аталанта» с форой -1.5 – 3.10

Обе забьют — нет – 2.04

Обе забьют — да – 1.81

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

Из пяти крайних очных встреч в трёх исход был следующий: тотал больше 2.5 голов за игру

Три победы одержали «чёрно-синие» в пяти последних матчах

За тот же период «мастифы» выиграли в двух встречах.

Прогноз

На своём поле у «Вероны» есть все шансы, чтобы зацепиться за ничью. «Аталанта», в свою очередь, не выиграет, но и не проиграет в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.75.