«Монца» – «Болонья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Серии A чемпионата Италии «Монца» – «Болонья», который состоится 28 сентября 2023 года

«Монца»

«Брианцоли» в турнирной таблице итальянской Серии A занимают четырнадцатую строчку. Рассмотрим несколько матчей с участием команды за последнее время. Пропустив три гола, «Монца» на выезде проиграла в сухую «Аталанте» в рамках матча 3-го тура чемпионата. Дома «бело-красные» раскатали ничью с футбольным клубом «Лечче» в позапрошлом туре Серии A.

На прошлых выходных с таким же счётом вничью сыграла «Монца» с «Лацио» на их поле.

«Болонья»

Одиннадцатое место занимает «Болонья» в турнирной таблице чемпионата Италии на текущий момент. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков команды. Три крайних матча «борзых» завершились вничью. В рамках товарищеского матча «Болонья» разошлась миром с клубом «Реджана» (2:2). «Нулёвку» раскатали «красно-синие» с «Вероной» в матче позапрошлого тура Серии A.

Также ничью раскатали «борзые» с «лазурно-белыми» из Неаполя (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монца» – 2.55

Ничья – 3.40

Победит «Болонья» – 2.85

Победит «Монца» с форой -1.5 – 4.85

Обе забьют — нет – 2.10

Обе забьют — да – 1.76

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.01

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.84

Статистика

Четыре поражения потерпели «бело-красные» в десяти крайних матчах

За такой же период «Болонья» проиграла своим оппонентам в трёх поединках

Четыре матча из пяти последних с участием «борзых» завершились ничейными исходами.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Монцы» коэффициент 2.55. Не без труда, но в предстоящей игре «бело-красные» вполне возможно наберут три очка. В двух крайних турах «Болонья» не забивает.