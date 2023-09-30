«Хайденхайм» – «Унион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Хайденхайм» – «Унион», который состоится 30 сентября 2023 года

«Хайденхайм»

«Красно-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии занимают тринадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных встреч с участием команды. В товарищеском матче «Хайденхайм» проиграл команде «Нюрнберг» (1:3). В позапрошлом туре с разницей в пару мячей «красно-синие» одержали победу над бременскими «музыкантами» в рамках матча 4-го тура Бундеслиги.

На прошлых выходных дома со счётом 4:1 «Байер» выиграл у «Хайденхайма».

«Унион»

Берлинский «Унион» после пяти туров текущего сезона Бундеслиги находится на десятой строчке турнирной таблицы. Вспомним несколько матчей «железных» за последнее время. Проигрышная серия «Униона» длится четыре матча к ряду. «Вольфсбург» на своём поле с разницей в один мяч выиграл у «железного союза» в матче 4-го тура чемпионата Германии. С минимальным счётом «Реал» взял верх над «Унионом» в игре 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Пропустив пару мячей, «железные» проиграли дома «Хоффенхайму» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хайденхайм» – 3.05

Ничья – 3.65

Победит «Унион» – 2.28

Победит «Унион» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 2.25

Обе забьют — да – 1.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.76

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

В трёх встречах из пяти крайних «красно-синие» проиграли своим оппонентам

За такой же период «железные» уступили своим соперникам в четырёх поединках

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

На своём поле «Хайденхайм» выиграл у «Вердера», который находится рядом с «железными» в турнирной таблице. Компания Pinnacle предлагает на победу «Хайденхайма» в предстоящем матче коэффициент 3.05.