«Реал Сосьедад» – «Атлетик» Бильбао: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Атлетик» Бильбао, который состоится 30 сентября 2023 года

«Реал Сосьедад»

На сегодняшний день «бело-голубые» находятся на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Королевского». На своём поле ничью раскатали «бело-голубые» с миланским «Интером» в рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В напряжённой борьбе «Реал Сосьедад» выиграл в игре позапрошлого тура Примеры команду «Хетафе» (4:3).

С минимальным счётом «Королевский» выиграл у «Валенсии» в игре 7-го тура Примеры.

«Атлетик» Бильбао

«Баски» на текущий момент в турнирной таблице Ла Лиги занимают четвёртое место. Вспомним несколько футбольных поединков команды за последнее время. В шести матчах подряд «львы» не уступают своим соперникам. Уверенную победу одержали «красно-белые» над «Кадисом» в игре 5-го тура чемпионата Испании (3:0). На выезде «Атлетик» выиграл у «Алавеса» в рамках матча следующего тура.

27 сентября ничью раскатали «баски» с командой «Хетафе» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал Сосьедад» – 2.25

Ничья – 3.15

Победит «Атлетик» Бильбао – 3.60

Победит «Реал Сосьедад» с форой -1.5 – 4.41

Обе забьют — нет – 1.71

Обе забьют — да – 2.14

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.48

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.52

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В одной игре из десяти последних «Реал Сосьедад» уступил своим соперникам

За аналогичный период «львы» проиграли своим оппонентам в двух поединках.

Прогноз

3 октября «бело-голубых» ожидает выездная игра в Зальцбурге с местными «красными быками». «Королевский» уже готовится и настраивается на Лигу чемпионов. На своём поле «Реал Сосьедад» не проиграет в предстоящем матче «львам», но и гости не уступят. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.15.