«Реал Сосьедад» – «Атлетик» Бильбао: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Атлетик» Бильбао, который состоится 30 сентября 2023 года
«Реал Сосьедад»
На сегодняшний день «бело-голубые» находятся на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Королевского». На своём поле ничью раскатали «бело-голубые» с миланским «Интером» в рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В напряжённой борьбе «Реал Сосьедад» выиграл в игре позапрошлого тура Примеры команду «Хетафе» (4:3).
С минимальным счётом «Королевский» выиграл у «Валенсии» в игре 7-го тура Примеры.
«Атлетик» Бильбао
«Баски» на текущий момент в турнирной таблице Ла Лиги занимают четвёртое место. Вспомним несколько футбольных поединков команды за последнее время. В шести матчах подряд «львы» не уступают своим соперникам. Уверенную победу одержали «красно-белые» над «Кадисом» в игре 5-го тура чемпионата Испании (3:0). На выезде «Атлетик» выиграл у «Алавеса» в рамках матча следующего тура.
27 сентября ничью раскатали «баски» с командой «Хетафе» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал Сосьедад» – 2.25
- Ничья – 3.15
- Победит «Атлетик» Бильбао – 3.60
- Победит «Реал Сосьедад» с форой -1.5 – 4.41
- Обе забьют — нет – 1.71
- Обе забьют — да – 2.14
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.48
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.52
Статистика
- Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- В одной игре из десяти последних «Реал Сосьедад» уступил своим соперникам
- За аналогичный период «львы» проиграли своим оппонентам в двух поединках.
Прогноз
3 октября «бело-голубых» ожидает выездная игра в Зальцбурге с местными «красными быками». «Королевский» уже готовится и настраивается на Лигу чемпионов. На своём поле «Реал Сосьедад» не проиграет в предстоящем матче «львам», но и гости не уступят. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.15.