«Фрайбург» – «Аугсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Фрайбург» – «Аугсбург», который состоится 1 октября 2023 года

«Фрайбург»

Десятое место занимают «бразильцы из Брайсгау» в турнирной таблице чемпионата Германии. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. С разницей в два гола «красно-белые» дома проиграли дортмундской «Боруссии» (2:4). В рамках матча первого тура Лиги Европы «Фрайбург» в гостях выиграл у греческого «Олимпиакоса» (3:2).

На прошлых выходных «нулёвку» раскатали «красно-белые» с франкфуртским «Айнтрахтом».

«Аугсбург»

«Фуггеры» на сегодняшний день в Бундеслиге занимают четырнадцатую строчку турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних матчей «Аугсбурга», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «Фрайбургом». В один гол «фуггеры» выиграли у команды «Гройтер Фюрт» в рамках товарищеской встречи. В сухую, пропустив три гола, «Аугсбург» потерпел поражение от «красных быков» из Лейпцига.

23 сентября со счётом 2:1 «фуггеры» взяли верх над командой «Майнц».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрайбург» – 1.72

Ничья – 4.10

Победит «Аугсбург» – 4.60

Победит «Фрайбург» с форой -1.5 – 2.75

Обе забьют — нет – 2.25

Обе забьют — да – 1.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.24

Статистика

Четыре крайних очных матча завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В двух играх из десяти последних «Фрайбург» уступил своим соперникам

За такой же период «фуггеры» проиграли своим соперникам в пяти встречах.

Прогноз

С большой долей вероятности в предстоящем матче мы увидим не меньше трёх голов. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.65 на исход: тотал больше 2.5 голов за игру.