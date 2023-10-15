Гибралтар – Ирландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Гибралтар – Ирландия, который состоится 16 октября 2023 года.

Гибралтар

Сборная Гибралтара — беспросветный аутсайдер группы, не набравший ни одного балла в пяти играх. Главная задача для ближайших матчей — хотя бы как-то забить и заработать хоть какие-то очки, так как команда также не забила ни одного мяча в этой квалификации. В шестом туре проиграли сборной Греции со счётом 0:5.

В последнем туре, в товарищеском матче на выезде, уступили сборной Уэльса со счётом 0:4.

Ирландия

Сборная Ирландии занимает четвёртое место в данной группе с тремя очками в активе. Единственная победа в группе на данный момент — это домашняя встреча со сборной Гибралтара (3:0). В прошлом туре команда потеряла все шансы на выход на чемпионат Европы, проиграв перед своими болельщиками сборной Греции со счётом 0:2.

В одном из предыдущих матчей также уступили дома сборной Нидерландов (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Гибралтара – 50.00

Ничья – 11.50

Победит сборная Ирландии – 1.08

Победит сборная Ирландии с форой -2.5 – 1.77

Обе забьют — нет – 1.34

Обе забьют — да – 3.30

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.07

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.85

Статистика

В текущей квалификации сборная Гибралтара пропускает минимум по три мяча в каждом матче.

Сборная Ирландии идёт без набранных очков в матчах на выезде в данной группе.

В личных встречах все пять матчей завершились в пользу ирландцев.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Ирландии с форой -2.5 мячей по коэффициенту 1.77. Учитывая все статистические данные, можно предположить, что нас ожидает уверенная победа гостей с разницей, как минимум, в три мяча.