«Ливерпуль» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Эвертон», который состоится 21 октября 2023 года

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» с одним поражением в сезоне идёт на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Команда показывает хорошую игру в атаке с восемнадцатью забитыми голами в восьми матчах. В седьмом туре уступили на выезде «Тоттенхэму», впервые за шесть последних лет.

В предыдущем матче сыграли в результативную ничью с «Брайтоном»(2:2).

«Эвертон»

«Эвертон» идёт на шестнадцатом месте с семью набранными очками. «Ириски» находятся после восьми туров среди лидеров чемпионата Англии по созданным моментам, и только в последних турах они начали конвертировать свои усилия в победные результаты. В шестом туре обыграли на выезде «Брентфорд»(3:1).

В последнем матче в сухую выиграли «Борнмут» со счётом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.38

Ничья – 5.50

Победит «Эвертон» – 8.10

Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 1.97

Обе забьют — нет – 2.22

Обе забьют — да – 1.67

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.10

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.82

Статистика

«Красные» на своём поле выиграли все матчи в текущем сезоне.

«Эвертон» не проигрывал на выезде четыре игры подряд.

«Ириски» за последние десять лет только один раз обыгрывали «Ливерпуль».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.10. В мерсисайдском дерби за последние годы явное преимущество на стороне «красных», но учитывая тот фактор что гости создают большое количество моментов в каждом матче, мы склоняемся к результативной встрече.