«Ливерпуль» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Эвертон», который состоится 21 октября 2023 года
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» с одним поражением в сезоне идёт на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Команда показывает хорошую игру в атаке с восемнадцатью забитыми голами в восьми матчах. В седьмом туре уступили на выезде «Тоттенхэму», впервые за шесть последних лет.
В предыдущем матче сыграли в результативную ничью с «Брайтоном»(2:2).
«Эвертон»
«Эвертон» идёт на шестнадцатом месте с семью набранными очками. «Ириски» находятся после восьми туров среди лидеров чемпионата Англии по созданным моментам, и только в последних турах они начали конвертировать свои усилия в победные результаты. В шестом туре обыграли на выезде «Брентфорд»(3:1).
В последнем матче в сухую выиграли «Борнмут» со счётом 3:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ливерпуль» – 1.38
- Ничья – 5.50
- Победит «Эвертон» – 8.10
- Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 1.97
- Обе забьют — нет – 2.22
- Обе забьют — да – 1.67
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.10
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.82
Статистика
- «Красные» на своём поле выиграли все матчи в текущем сезоне.
- «Эвертон» не проигрывал на выезде четыре игры подряд.
- «Ириски» за последние десять лет только один раз обыгрывали «Ливерпуль».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.10. В мерсисайдском дерби за последние годы явное преимущество на стороне «красных», но учитывая тот фактор что гости создают большое количество моментов в каждом матче, мы склоняемся к результативной встрече.