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«Ливерпуль» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:56
«Ливерпуль» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Эвертон», который состоится 21 октября 2023 года

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» с одним поражением в сезоне идёт на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Команда показывает хорошую игру в атаке с восемнадцатью забитыми голами в восьми матчах. В седьмом туре уступили на выезде «Тоттенхэму», впервые за шесть последних лет.

В предыдущем матче сыграли в результативную ничью с «Брайтоном»(2:2).

«Эвертон»

«Эвертон» идёт на шестнадцатом месте с семью набранными очками. «Ириски» находятся после восьми туров среди лидеров чемпионата Англии по созданным моментам, и только в последних турах они начали конвертировать свои усилия в победные результаты. В шестом туре обыграли на выезде «Брентфорд»(3:1).

В последнем матче в сухую выиграли «Борнмут» со счётом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ливерпуль» – 1.38
  • Ничья – 5.50
  • Победит «Эвертон» – 8.10
  • Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 1.97
  • Обе забьют — нет – 2.22
  • Обе забьют — да – 1.67
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 2.10
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.82

Статистика

  • «Красные» на своём поле выиграли все матчи в текущем сезоне.
  • «Эвертон» не проигрывал на выезде четыре игры подряд.
  • «Ириски» за последние десять лет только один раз обыгрывали «Ливерпуль».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.10. В мерсисайдском дерби за последние годы явное преимущество на стороне «красных», но учитывая тот фактор что гости создают большое количество моментов в каждом матче, мы склоняемся к результативной встрече.

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