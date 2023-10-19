«Сельта» – «Атлетико» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Примеры чемпионата Испании «Сельта» – «Атлетико» Мадрид, который состоится 21 октября 2023 года

«Сельта»

«Сельта» идёт на восемнадцатом месте в чемпионате Испании. Команда имеет только одну победу в девяти сыгранных матчах. Это один из самых провальных стартовых отрезков после возвращения в Примеру. В восьмом туре уступили на выезде «Лас-Пальмас» (1:2).

В последнем туре на своём поле сыграли в результативную ничью с «Хетафе» со счётом 2:2.

«Атлетико» Мадрид

«Атлетико» Мадрид четвёртая команда после восьми сыгранных туров. Подопечные Диего Симеоне набрали в последних матчах хорошую форму, что позволяет им не проигрывать шесть матчей подряд. В матче второго тура Лиги Чемпионов победили дома нидерландский «Фейенорд» (3:2).

В девятом туре на домашней арене обыграли «Реал» Сосьедад со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» – 3.55

Ничья – 3.55

Победит «Атлетико» Мадрид – 2.15

Победит «Атлетико» Мадрид с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 1.99

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.05

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.86

Статистика

«Сельта» не побеждала в этом сезоне на своём поле.

«Атлетико» Мадрид только в одном матче из пяти последних сыграли на тотал меньше 2.5 мячей.

В последних пяти играх между командами четыре победы на счету «Атлетико» Мадрид при одном ничейном исходе.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.83. Хозяева сделают всё возможное, чтобы добыть первую победу в сезоне на домашней арене, но уровень соперника позволит им максимум сыграть в результативную ничью.