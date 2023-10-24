«Севилья» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Лиги Чемпионов УЕФА «Севилья» – «Арсенал», который состоится 24 октября 2023 года
«Севилья»
«Севилья» находится на третьем месте в группе с двумя очками. Команда начала этот сезон неудачно, потерпев несколько поражений, но к середине сентября стабилизировала свою игру и регулярно зарабатывает очки. Они чаще всего завершают матчи вничью. Во втором туре Лиги Чемпионов сыграли вничью с нидерландским «ПСВ» со счетом 2:2.
В матче испанской Примеры на своем поле также сыграли вничью с «Реал» Мадридом со счетом 1:1.
«Арсенал»
«Арсенал» занимает второе место в группе Лиги Чемпионов с тремя очками. Команда под руководством Микеля Артеты в последние годы стала одним из главных претендентов на чемпионство в Англии и установила перед собой высокие цели в главном клубном турнире Европы. Поражение во втором туре Лиги Чемпионов от французского «Ланса» со счетом 1:2 было неожиданным для болельщиков.
В последнем матче английской Премьер-лиги сыграли вничью с «Челси» со счетом 2:2.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Севилья» – 4.70
- Ничья – 3.85
- Победит «Арсенал» – 1.80
- Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 3.00
- Обе забьют — нет – 2.14
- Обе забьют — да – 1.72
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11
Статистика
- «Севилья» в последних пяти матчах три игры завершила вничью.
- «Арсенал» не побеждает на чужом поле в двух матчах подряд.
- В рамках Лиги Чемпионов команды пересекались в 2007 году, тогда они обменялись домашними победами.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.72. Этот матч тяжело прогнозировать с точки зрения победителя, но учитывая форму команд и их предыдущие встречи, можно предположить, что нас ждет упорная борьба с забитыми голами.