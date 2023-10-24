«Севилья» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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24 октября 2023, 01:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура Лиги Чемпионов УЕФА «Севилья» – «Арсенал», который состоится 24 октября 2023 года

«Севилья»

«Севилья» находится на третьем месте в группе с двумя очками. Команда начала этот сезон неудачно, потерпев несколько поражений, но к середине сентября стабилизировала свою игру и регулярно зарабатывает очки. Они чаще всего завершают матчи вничью. Во втором туре Лиги Чемпионов сыграли вничью с нидерландским « ПСВ » со счетом 2:2.

В матче испанской Примеры на своем поле также сыграли вничью с «Реал» Мадридом со счетом 1:1.

«Арсенал»

«Арсенал» занимает второе место в группе Лиги Чемпионов с тремя очками. Команда под руководством Микеля Артеты в последние годы стала одним из главных претендентов на чемпионство в Англии и установила перед собой высокие цели в главном клубном турнире Европы. Поражение во втором туре Лиги Чемпионов от французского «Ланса» со счетом 1:2 было неожиданным для болельщиков.

В последнем матче английской Премьер-лиги сыграли вничью с «Челси» со счетом 2:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 4.70

Ничья – 3.85

Победит «Арсенал» – 1.80

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 3.00

Обе забьют — нет – 2.14

Обе забьют — да – 1.72

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11

Статистика

«Севилья» в последних пяти матчах три игры завершила вничью.

«Арсенал» не побеждает на чужом поле в двух матчах подряд.

В рамках Лиги Чемпионов команды пересекались в 2007 году, тогда они обменялись домашними победами.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.72. Этот матч тяжело прогнозировать с точки зрения победителя, но учитывая форму команд и их предыдущие встречи, можно предположить, что нас ждет упорная борьба с забитыми голами.