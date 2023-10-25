«Фейеноорд» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Фейеноорд» – «Лацио», который состоится 25 октября 2023 года
«Фейеноорд»
«Фейеноорд» третья команда в своей группе Лиги Чемпионов после двух сыгранных матчей. Коллектив А.Слота забивает в среднем в этом сезоне более трех голов за матч. В предыдущем матче Лиги Чемпионов проиграли «Атлетико» Мадрид со счётом 3:2.
В последней встрече чемпионата Нидерландов обыграли «Витесс»(4:0).
«Лацио»
«Лацио» с четырьмя очками занимает второе место в группе. Команда провалила начало сезона и только в последних играх регулярно набирает баллы. Во втором туре Лиги Чемпионов выиграли на выезде у шотландского «Селтика»(2:1).
В девятом туре итальянской Серии А обыграли «Сассуоло» со счётом 2:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фейеноорд» – 1.94
- Ничья – 3.85
- Победит «Лацио» – 4.00
- Победит «Лацио» с форой -1.5 – 8.00
- Обе забьют — нет – 2.29
- Обе забьют — да – 1.63
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.22
Статистика
- «Фейеноорд» побеждает в пяти встречах подряд на своём поле.
- «Лацио» в пяти последних матчах четыре игры завершил победами.
- В очных встречах преимущество на стороне «Фейеноорда».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.70. В данной встрече сойдутся команды, которые любят играть в атакующий футбол и при этом дают создавать моменты сопернику.