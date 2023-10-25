«Фейеноорд» – «Лацио»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 октября 2023, 00:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Фейеноорд» – «Лацио», который состоится 25 октября 2023 года

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» третья команда в своей группе Лиги Чемпионов после двух сыгранных матчей. Коллектив А.Слота забивает в среднем в этом сезоне более трех голов за матч. В предыдущем матче Лиги Чемпионов проиграли «Атлетико» Мадрид со счётом 3:2.

В последней встрече чемпионата Нидерландов обыграли «Витесс»(4:0).

«Лацио»

«Лацио» с четырьмя очками занимает второе место в группе. Команда провалила начало сезона и только в последних играх регулярно набирает баллы. Во втором туре Лиги Чемпионов выиграли на выезде у шотландского «Селтика»(2:1).

В девятом туре итальянской Серии А обыграли «Сассуоло» со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фейеноорд» – 1.94

Ничья – 3.85

Победит «Лацио» – 4.00

Победит «Лацио» с форой -1.5 – 8.00

Обе забьют — нет – 2.29

Обе забьют — да – 1.63

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.22

Статистика

«Фейеноорд» побеждает в пяти встречах подряд на своём поле.

«Лацио» в пяти последних матчах четыре игры завершил победами.

В очных встречах преимущество на стороне «Фейеноорда».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.70. В данной встрече сойдутся команды, которые любят играть в атакующий футбол и при этом дают создавать моменты сопернику.