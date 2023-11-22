«Кёльн» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура чемпионата Германии «Кёльн» – «Бавария», который состоится 24 ноября 2023 года

«Кёльн»

«Кёльн» занимает семнадцатое место в чемпионате Германии после одиннадцати туров. Команда имеет на своём счету всего одну победу на текущий момент и худшую атаку среди всех клубов Бундеслиги. В десятом туре на своём поле сыграли вничью с «Аугсбургом» со счётом 1:1.

В предыдущем туре в гостях так же завершили матч вничью 1:1 с командой «Бохум».

«Бавария»

«Бавария» идёт на втором месте в немецкой Бундеслиги уступая лидеру два очка. Действующие чемпионы в среднем забивают около четырёх мячей за игру, а их новичок Харри Кейн принял участие в половине голов команды. В десятом туре на выезде обыграли «Боруссию» Дортмунд со счётом 4:0.

В последнем туре на домашнем поле выиграли «Хайденхайм»(4:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кёльн» – 10.50

Ничья – 6.80

Победит «Бавария» – 1.27

Победит «Бавария» с форой -1.5 – 1.65

Обе забьют — нет – 2.29

Обе забьют — да – 1.63

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.78

Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.16

Статистика

«Кёльн» не проигрывает на своём поле в двух турах подряд.

«Бавария» самая результативная команда Бундеслиги на текущий момент.

«Кёльн» последний раз обыгрывал «Баварию» в чемпионате Германии в 2011 году.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.78. Оба коллектива находятся совершенно на разных позициях на данных момент, но средние показатели забитых и пропущенных мячей говорят о том, что им подсилу сыграть на тотал больше.