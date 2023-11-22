«Кёльн» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура чемпионата Германии «Кёльн» – «Бавария», который состоится 24 ноября 2023 года
«Кёльн»
«Кёльн» занимает семнадцатое место в чемпионате Германии после одиннадцати туров. Команда имеет на своём счету всего одну победу на текущий момент и худшую атаку среди всех клубов Бундеслиги. В десятом туре на своём поле сыграли вничью с «Аугсбургом» со счётом 1:1.
В предыдущем туре в гостях так же завершили матч вничью 1:1 с командой «Бохум».
«Бавария»
«Бавария» идёт на втором месте в немецкой Бундеслиги уступая лидеру два очка. Действующие чемпионы в среднем забивают около четырёх мячей за игру, а их новичок Харри Кейн принял участие в половине голов команды. В десятом туре на выезде обыграли «Боруссию» Дортмунд со счётом 4:0.
В последнем туре на домашнем поле выиграли «Хайденхайм»(4:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кёльн» – 10.50
- Ничья – 6.80
- Победит «Бавария» – 1.27
- Победит «Бавария» с форой -1.5 – 1.65
- Обе забьют — нет – 2.29
- Обе забьют — да – 1.63
- Тотал голов больше 3.5 голов – 1.78
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.16
Статистика
- «Кёльн» не проигрывает на своём поле в двух турах подряд.
- «Бавария» самая результативная команда Бундеслиги на текущий момент.
- «Кёльн» последний раз обыгрывал «Баварию» в чемпионате Германии в 2011 году.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.78. Оба коллектива находятся совершенно на разных позициях на данных момент, но средние показатели забитых и пропущенных мячей говорят о том, что им подсилу сыграть на тотал больше.