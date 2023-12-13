ЛАСК – «Тулуза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Лиги Европы ЛАСК – «Тулуза», который состоится 14 декабря 2023 года

ЛАСК

«Чёрно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице группы E занимают последнее место. Команда ещё может побороться за третье место, которое предоставляет возможность попасть в 1/16 Лиги конференций. Рассмотрим недавние матчи ЛАСКа, чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Тулузой». Нулевую ничью раскатали «чёрно-белые» с «Аустрией» в матче позапрошлого тура Австрийской Бундеслиги.

На прошлых выходных со счётом 3:1 ЛАСК выиграл в гостях у «Аустрии» из Люстенау.

«Тулуза»

«Малыши» находятся на второй строчке турнирной таблицы. Французскую команду вполне устроит ничья в предстоящем матче. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Тулузы». «Нулёвку» раскатали «фиолетовые» в домашней игре с «Юнионом» в рамках матча прошлого тура Лиги Европы. Ничью раскатали «малыши» с «Лорьяном» в позапрошлом туре чемпионата Франции (1:1).

На прошлых выходных «Лион» дома со счётом 3:0 выиграл у «Тулузы».

Котировки БК Pinnacle

Победит ЛАСК – 2.19

– 2.19 Ничья – 3.55

Победит «Тулуза» – 3.20

Победит ЛАСК с форой -1.5 – 3.80

с форой -1.5 – 3.80 Обе забьют — нет – 2.20

Обе забьют — да – 1.65

Тотал голов больше 2.5 – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 – 2.05

Статистика

Только в одном матче из десяти крайних «фиолетовые» обыграли своего оппонента

ЛАСК выиграл в пяти матчах из десяти последних

выиграл в пяти матчах из десяти последних В пяти крайних матчах «Тулуза» забила только два гола.

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 2.19 на победу ЛАСКа. «Малыши» мало забивают в последнее время. У австрийской команды есть шанс подняться на третье место.