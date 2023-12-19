«Клермон» – «Ренн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Клермон» – «Ренн», который состоится 20 декабря 2023 года

«Клермон»

Последнюю строчку турнирной таблицы Лиги 1 занимают на текущий момент «красно-синие». Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Клермона». Пропустив три гола, «красно-синие» в сухую проиграли в Бресте местным «пиратам» в рамках матча 14-го тура чемпионата Франции. Нулевую ничью раскатали «красно-синие» в домашнем матче с «догами» из Лилля.

На прошлых выходных «Марсель» со счётом 2:1 взял верх над «Клермоном».

«Ренн»

«Красно-чёрные» в турнирной таблице чемпионата Франции находятся на тринадцатом месте. Освежим в памяти несколько футбольных поединков команды за последнее время. На своём поле с разницей в один мяч «Ренн» проиграл дома «монегаскам» в рамках матча 15-го тура Лиги 1 (1:2). «Вильярреал» со счётом 3:2 на выезде взял верх над «красно-чёрными» в 6-ом туре группового этапа Лиги Европы.

17 декабря нулевую ничью раскатал «Ренн» с «Тулузой» в прошлом туре Лиги 1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Клермон» – 3.30

Ничья – 3.40

Победит «Ренн» – 2.26

Победит «Ренн» с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 2.00

Обе забьют — да – 1.84

Тотал голов больше 2.5 – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 – 1.76

Статистика

Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Две победы одержали «красно-синие» в десяти крайних матчах

В трёх встречах за аналогичный период «Ренн» обыграл своих оппонентов.

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle предлагает ставку сделать на победу «Ренна» с коэффициентом 2.26. В еврокубках перерыв и «красно-чёрные» смогут сосредоточиться на матчах французской Лиги 1. Выиграть в гостях у «Клермона» вполне по силам гостям из Ренна.