АДО Ден Хааг – «Спарта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Нидерландов АДО Ден Хааг – «Спарта», который состоится 20 декабря 2023 года

АДО Ден Хааг

«Цапли» в турнирной таблице Первого дивизиона чемпионата Нидерландов занимают третье место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «жёлто-зелёных» за последнее время. С разницей в один мяч Ден Хааг потерпел поражение от «Хельмонда» в 17-ом туре чемпионата (2:3). Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Виллем II» (1:1).

15 декабря со счётом 3:1 «цапли» взяли верх над командой «Бреда».

«Спарта»

«Красно-бело-чёрные» в турнирной таблице Эредивизи находятся на седьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Спарты», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «цаплями». С минимальным счётом «жёлто-зелёные» одержали победу над клубом «Хераклес» в 14-ом туре чемпионата Нидерландов. Со счётом 2:1 «Аякс» обыграл на своём поле «Спарту» в игре следующего тура.

На прошлых выходных ничью раскатали «красно-бело-чёрные» с командой «Твенте» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит АДО Ден Хааг – 3.50

Ден Хааг – 3.50 Ничья – 3.55

Победит «Спарта» – 2.06

Победит «Спарта» с форой -1.5 – 3.55

Обе забьют — нет – 2.17

Обе забьют — да – 1.67

Тотал голов больше 2.5 – 1.82

Тотал голов меньше 2.5 – 1.99

Статистика

В четырёх крайних очных матчах «Спарта» не проигрывает Ден Хаагу

Только в одном матче из пяти крайних «цапли» проиграли

За аналогичный период «Спарта» уступила своим оппонентам в пяти поединках.

Прогноз