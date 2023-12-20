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АДО Ден Хааг – «Спарта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:49
АДО Ден Хааг – «Спарта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Нидерландов АДО Ден Хааг – «Спарта», который состоится 20 декабря 2023 года

АДО Ден Хааг

«Цапли» в турнирной таблице Первого дивизиона чемпионата Нидерландов занимают третье место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «жёлто-зелёных» за последнее время. С разницей в один мяч Ден Хааг потерпел поражение от «Хельмонда» в 17-ом туре чемпионата (2:3). Ничейным исходом завершилась домашняя игра с командой «Виллем II» (1:1).

15 декабря со счётом 3:1 «цапли» взяли верх над командой «Бреда».

«Спарта»

«Красно-бело-чёрные» в турнирной таблице Эредивизи находятся на седьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Спарты», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «цаплями». С минимальным счётом «жёлто-зелёные» одержали победу над клубом «Хераклес» в 14-ом туре чемпионата Нидерландов. Со счётом 2:1 «Аякс» обыграл на своём поле «Спарту» в игре следующего тура.

На прошлых выходных ничью раскатали «красно-бело-чёрные» с командой «Твенте» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит АДО Ден Хааг – 3.50
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Спарта» – 2.06
  • Победит «Спарта» с форой -1.5 – 3.55
  • Обе забьют — нет – 2.17
  • Обе забьют — да – 1.67
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.82
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.99

Статистика

  • В четырёх крайних очных матчах «Спарта» не проигрывает Ден Хаагу
  • Только в одном матче из пяти крайних «цапли» проиграли
  • За аналогичный период «Спарта» уступила своим оппонентам в пяти поединках.

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу «Спарты» с коэффициентом 2.06. Уровень Эредивизи на порядок выше уровня Первого дивизиона, поэтому гости, скорее всего, одержат победу над командой АДО Ден Хааг.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк Спарта
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