«Андерлехт» – «Генк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Андерлехт» – «Генк», который состоится 23 декабря 2023 года

«Андерлехт»

«Пурпурно-белые» в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимают на сегодняшний день второе место. Два месяца «Андерлехт» не проигрывает своим соперникам. Со счётом 2:0 в 1/8 Кубка Бельгии «пурпурно-белые» взяли верх над «Стандардом». Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура Лиги Жюпиле с тем же клубом «Стандард» (2:2). Дубль на свой счёт в матче записал датский нападающий «Андерлехта» Андерс Дрейер.

На прошлых выходных со счётом 1:1 «пурпурно-белые» раскатали ничью с «Антверпеном».

«Генк»

Шестое место занимают «шахтёры» в турнирной таблице Лиги Жюпиле. Рассмотрим недавние матчи с участием «Генка», чтобы оценить шансы команды в предстоящем футбольном поединке с «Андерлехтом». В трёх крайних матчах «магистры» обыграли своих соперников. На выезде с разницей в пару мячей «Генк» выиграл у «Эйпена» в матче 17-го тура чемпионата Бельгии (1:3).

17 декабря со счётом 4:0 «шахтёры» взяли верх над «Кортрейком».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Андерлехт» – 2.23

Ничья – 3.55

Победит «Генк» – 3.05

Победит «Андерлехт» с форой -1.5 – 3.85

Обе забьют — нет – 2.33

Обе забьют — да – 1.56

Тотал голов больше 2.5 – 1.66

Тотал голов меньше 2.5 – 2.18

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Шесть побед одержали «пурпурно-белые» в десяти последних матчах

В четырёх футбольных поединках за аналогичный период «Генк» обыграл своих соперников.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.55. Ничейным исходом с большой долей вероятности завершится будущая встреча. Победителя в данной паре мы не увидим.