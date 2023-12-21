«Андерлехт» – «Генк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Андерлехт» – «Генк», который состоится 23 декабря 2023 года
«Андерлехт»
«Пурпурно-белые» в турнирной таблице чемпионата Бельгии занимают на сегодняшний день второе место. Два месяца «Андерлехт» не проигрывает своим соперникам. Со счётом 2:0 в 1/8 Кубка Бельгии «пурпурно-белые» взяли верх над «Стандардом». Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура Лиги Жюпиле с тем же клубом «Стандард» (2:2). Дубль на свой счёт в матче записал датский нападающий «Андерлехта» Андерс Дрейер.
На прошлых выходных со счётом 1:1 «пурпурно-белые» раскатали ничью с «Антверпеном».
«Генк»
Шестое место занимают «шахтёры» в турнирной таблице Лиги Жюпиле. Рассмотрим недавние матчи с участием «Генка», чтобы оценить шансы команды в предстоящем футбольном поединке с «Андерлехтом». В трёх крайних матчах «магистры» обыграли своих соперников. На выезде с разницей в пару мячей «Генк» выиграл у «Эйпена» в матче 17-го тура чемпионата Бельгии (1:3).
17 декабря со счётом 4:0 «шахтёры» взяли верх над «Кортрейком».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Андерлехт» – 2.23
- Ничья – 3.55
- Победит «Генк» – 3.05
- Победит «Андерлехт» с форой -1.5 – 3.85
- Обе забьют — нет – 2.33
- Обе забьют — да – 1.56
- Тотал голов больше 2.5 – 1.66
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.18
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Шесть побед одержали «пурпурно-белые» в десяти последних матчах
- В четырёх футбольных поединках за аналогичный период «Генк» обыграл своих соперников.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.55. Ничейным исходом с большой долей вероятности завершится будущая встреча. Победителя в данной паре мы не увидим.