«Ротерхэм» – «Мидлсбро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.12.2023)

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вчера, 19:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Ротерхэм» – «Мидлсбро», который состоится 26 декабря 2023 года

«Ротерхэм»

Последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата занимают на данный момент «мельники». Рассмотрим недавние матчи с участием «Ротерхэма», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Мидлсбро». В четырёх матчах к ряду «красно-белые» проиграли своим соперникам. В сухую, пропустив пару мячей, «мельники» проиграли дома «Вест Бромвичу» в рамках матча 21-го тура Чемпион Лиги. С разницей в один мяч «Плимут» обыграл на своём поле «красно-белых» в игре следующего тура (3:2).

23 декабря со счётом 0:3 «Ротерхэм» потерпел поражение от «Лестера».

«Мидлсбро»

«Боро» в турнирной таблице Чемпионшипа находится на данный момент на одиннадцатой строчке. В трёх крайних матчах команда обыграла своих соперников. В матче позапрошлого тура чемпионата «Мидлсбро» выиграло в гостях у «Суонси» (2:1). Забив три гола, в сухую «смогги» одержали победу над командой «Порт Вэйл» в четвертьфинале Кубка английской лиги.

С минимальным счётом «Боро» взял верх над «Вест Бромвичем» в 23-ем туре Чемпион Лиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ротерхэм» – 5.20

Ничья – 4.10

Победит «Мидлсбро» – 1.58

Победит «Мидлсбро» с форой -1.5 – 2.47

Обе забьют — нет – 1.94

Обе забьют — да – 1.76

Тотал голов больше 2.5 – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 – 2.04

Статистика

В шести матчах из десяти крайних «мельники» проиграли своим соперникам

За аналогичный период «смогги» уступили своим оппонентам в четырёх встречах

Четыре очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.58 на победу «Мидлсбро». Выигрышная серия «Боро» продлится. «Смогги» объективно сильнее на данном этапе.