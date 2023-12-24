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«Ротерхэм» – «Мидлсбро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.12.2023)

вчера, 19:27
«Ротерхэм» – «Мидлсбро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.12.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Ротерхэм» – «Мидлсбро», который состоится 26 декабря 2023 года

«Ротерхэм»

Последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата занимают на данный момент «мельники». Рассмотрим недавние матчи с участием «Ротерхэма», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Мидлсбро». В четырёх матчах к ряду «красно-белые» проиграли своим соперникам. В сухую, пропустив пару мячей, «мельники» проиграли дома «Вест Бромвичу» в рамках матча 21-го тура Чемпион Лиги. С разницей в один мяч «Плимут» обыграл на своём поле «красно-белых» в игре следующего тура (3:2).

23 декабря со счётом 0:3 «Ротерхэм» потерпел поражение от «Лестера».

«Мидлсбро»

«Боро» в турнирной таблице Чемпионшипа находится на данный момент на одиннадцатой строчке. В трёх крайних матчах команда обыграла своих соперников. В матче позапрошлого тура чемпионата «Мидлсбро» выиграло в гостях у «Суонси» (2:1). Забив три гола, в сухую «смогги» одержали победу над командой «Порт Вэйл» в четвертьфинале Кубка английской лиги.

С минимальным счётом «Боро» взял верх над «Вест Бромвичем» в 23-ем туре Чемпион Лиги.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ротерхэм» – 5.20
  • Ничья – 4.10
  • Победит «Мидлсбро» – 1.58
  • Победит «Мидлсбро» с форой -1.5 – 2.47
  • Обе забьют — нет – 1.94
  • Обе забьют — да – 1.76
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.75
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.04

Статистика

  • В шести матчах из десяти крайних «мельники» проиграли своим соперникам
  • За аналогичный период «смогги» уступили своим оппонентам в четырёх встречах
  • Четыре очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.58 на победу «Мидлсбро». Выигрышная серия «Боро» продлится. «Смогги» объективно сильнее на данном этапе.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Мидлсбро
Все комментарии
idres
idres
вчера в 20:01
Ну коэффициента бук конторы говорят сами за себя, Ротерхэму не помогут даже родные стены.
Гость
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