«Уотфорд» – «Сток Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Уотфорд» – «Сток Сити», который состоится 29 декабря 2023 года
«Уотфорд»
Десятую строчку турнирной таблицы занимают на сегодняшний день «шершни» из Уотфорда. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Жёлтой армии» за последнее время. С разницей в четыре гола «Уотфорд» на выезде взял верх над «Престоном» в рамках матча 22-го тура чемпионата. Со счётом 2:1 «золотые мальчики» обыграли в гостях «бродяг» из Блэкберна в игре следующего тура.
26 декабря со счётом 1:4 «Уотфорд» уступил дома «зарянкам» из Бристоля.
«Сток Сити»
«Гончары» в турнирной таблице чемпионата занимают восемнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «красно-белых». Со счётом 1:1 вничью сыграл «Сток Сити» с «Вест Бромвичем» в рамках матча 22-го тура Чемпион Лиги. Нулевую ничью раскатали «гончары» на своём поле с командой «Миллуолл» в следующем туре чемпионата.
На выезде со счётом 3:1 «красно-белые» обыграли «Бирмингем».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Уотфорд» – 2.15
- Ничья – 3.35
- Победит «Сток Сити» – 3.45
- Победит «Уотфорд» с форой -1.5 – 3.90
- Обе забьют — нет – 1.94
- Обе забьют — да – 1.84
- Тотал голов больше 2.5 – 2.06
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.76
Статистика
- Две победы одержали «шершни» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «гончары» выиграли только в одной встрече
- Три крайние очные встречи завершились исходом: обе забьют – нет.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Уотфорда» с коэффициентом 2.15. Месяц «золотые мальчики» в домашних матчах не радуют победами своих поклонников. Пришло время исправить сложившуюся ситуацию.