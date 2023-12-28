«Уотфорд» – «Сток Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Уотфорд» – «Сток Сити», который состоится 29 декабря 2023 года

«Уотфорд»

Десятую строчку турнирной таблицы занимают на сегодняшний день «шершни» из Уотфорда. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Жёлтой армии» за последнее время. С разницей в четыре гола «Уотфорд» на выезде взял верх над «Престоном» в рамках матча 22-го тура чемпионата. Со счётом 2:1 «золотые мальчики» обыграли в гостях «бродяг» из Блэкберна в игре следующего тура.

26 декабря со счётом 1:4 «Уотфорд» уступил дома «зарянкам» из Бристоля.

«Сток Сити»

«Гончары» в турнирной таблице чемпионата занимают восемнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «красно-белых». Со счётом 1:1 вничью сыграл «Сток Сити» с «Вест Бромвичем» в рамках матча 22-го тура Чемпион Лиги. Нулевую ничью раскатали «гончары» на своём поле с командой «Миллуолл» в следующем туре чемпионата.

На выезде со счётом 3:1 «красно-белые» обыграли «Бирмингем».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уотфорд» – 2.15

Ничья – 3.35

Победит «Сток Сити» – 3.45

Победит «Уотфорд» с форой -1.5 – 3.90

Обе забьют — нет – 1.94

Обе забьют — да – 1.84

Тотал голов больше 2.5 – 2.06

Тотал голов меньше 2.5 – 1.76

Статистика

Две победы одержали «шершни» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «гончары» выиграли только в одной встрече

Три крайние очные встречи завершились исходом: обе забьют – нет.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Уотфорда» с коэффициентом 2.15. Месяц «золотые мальчики» в домашних матчах не радуют победами своих поклонников. Пришло время исправить сложившуюся ситуацию.