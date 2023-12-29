«Лутон Таун» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Лутон Таун» – «Челси», который состоится 30 декабря 2023 года

«Лутон Таун»

Восемнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии занимают на данный момент «шляпники». Рассмотрим недавние футбольные поединки с участием команды «Лутон Таун». С разницей в один мяч «оранжево-бело-синие» уступили дома «горожанам» из Манчестера в 16-ом туре Премьер-лиги (1:2). С минимальным счётом в позапрошлом туре «шляпники» обыграли на своём поле «сорок» из Ньюкасла.

26 декабря со счётом 3:2 «Лутон Таун» выиграл у «клинков» из Шеффилда.

«Челси»

«Пенсионеры» на сегодняшний день в Премьер-лиге находятся на десятой строчке. Предлагаем ознакомиться с результатами нескольких матчей лондонской команды за последнее время. После серии пенальти «Челси» взял верх над «сороками» из Ньюкасла в четвертьфинале Кубка английской лиги. В позапрошлом туре АПЛ с разницей в один мяч «синие» проиграли в Вулверхэмптоне местным «волкам» (1:2).

27 декабря со счётом 2:1 «Челси» одержал победу над «стекольщиками» из Кройдона.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лутон Таун» – 5.60

Ничья – 4.50

Победит «Челси» – 1.56

Победит «Челси» с форой -1.5 – 2.41

Тотал голов больше 2.5 – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 – 2.24

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Три поражения потерпели «шляпники» в пяти последних футбольных встречах

За тот же период «пенсионеры» проиграли в двух встречах.

Прогноз

Если «шляпники» смогли обыграть дома «сорок» из Ньюкасла, то и «пенсионеров» одолеют в предстоящем матче. С коэффициентом 5.60 компания Pinnacle предлагает в будущей игре сделать ставку на победу команды «Лутон Таун».