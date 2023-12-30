«Кристал Пэлас» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 20-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Кристал Пэлас» – «Брентфорд», который состоится 30 декабря 2023 года

«Кристал Пэлас»

«Орлы» на сегодняшний день занимают пятнадцатое место в турнирной таблице АПЛ . Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды «Кристал Пэлас». В 17-ом туре чемпионата Англии «стекольщики» из Кройдона сыграли вничью с «Ман Сити» в гостях (2:2). Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «чайками» из Брайтона.

27 декабря со счётом 1:2 «Кристал Пэлас» проиграл на выезде лондонскому «Челси».

«Брентфорд»

«Пчёлы» на текущий момент в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на четырнадцатой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Брентфорда» за последнее время. С минимальным счётом «красно-бело-чёрные» проиграли в гостях «клинкам» из Шеффилда в матче 16-го тура АПЛ . С разницей в один мяч дома «пчёлы» уступили «вилланам» из Бирмингема (1:2).

В рамках матча 19-го тура АПЛ «Брентфорд» проиграл дома «волкам» со счётом 1:4.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» – 2.23

Ничья – 3.35

Победит «Брентфорд» – 3.40

Победит «Кристал Пэлас» с форой -1.5 – 4.10

Обе забьют — нет – 1.90

Обе забьют — да – 1.94

Тотал голов больше 2.5 – 2.16

Тотал голов меньше 2.5 – 1.70

Статистика

Пять крайних очных матчей команд завершились вничью

В трёх матчах из пяти крайних «стекольщики» уступили своим соперникам

За аналогичный период «пчёлы» уступили в четырёх поединках.

Прогноз

Вполне возможно, что победителя мы не увидим и в следующей очной встрече команд. С коэффициентом 3.35 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на ничью.