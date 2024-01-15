Сборная Парагвая на ЧМ-30: 5 новых игроков, первый гол и игра в меньшинстве в матче против Бельгии

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вчера, 15:10

Это вторая часть статьи, посвящённой визуальному знакомству с каждым из игроков сборной Парагвая на ЧМ -30. В первой части были представлены персональные фото всех 11 футболистов, сыгравших в матче против США на ЧМ -30.

Во втором матче сборной Парагвая на ЧМ -30 против Бельгии тренер южноамериканцев Хосе Мануэль Дуранд Лагуна поменял состав практически наполовину. Изменения произошли во всех линиях.

Вратарь Модесто Денис в первом матче против США получил травму, но матч отыграл полностью. О нём было здесь.

Против бельгийцев в воротах появился Педро Бенитес, полное имя Педро Мануэль Бенитес Арпольда. Ему было 29 лет, он представлял клуб Либертад. Подробно о нём и о его росте говорили в отдельной статье.

Если верить сайту 11v11, то против Бельгии Педро Бенитес сыграл единственный в карьере матч за сборную.

В 1932 г. как и многие парагвайские игроки он перешёл в аргентинский клуб Атланта. Известно лишь об одном сезоне этого вратаря за Атланту. Далее, скорее всего, завершение карьеры.

Фотографий с его лицом практически нет, только общекомандное фото перед игрой с Бельгией, качество ниже среднего.

Правым защитником, как и в первой игре, был Китерио Ольмедо, полное имя Китерио Эрмес Ольмедо. Его на фото постоянно путают с центральным полузащитником Эусебио Диасом. Придётся ещё раз дать его фото с именем. Это вариант, немного отличающийся от первой части статьи, ракурс съёмки другой, подпись тоже немного дополнена.

А вот левым защитником в игре с Бельгией стал Сальвадор Флорес, 24 года, футболист из клуба Серро Портеньо. Хотя, возможно, во время ЧМ -30 он был в клубе Соль де Америка из Асунсьона.

Флорес сыграл вместе с Ольмедо в двух матчах Чемпионата Южной Америки 1929, который проходил в Аргентине в ноябре. Напомним, что Парагвай занял тогда почётное 2-е место, сенсационно обыграв Уругвай 4:2.

Вот так выглядел Сальвадор Флорес в презентации сборной Парагвая к ЧЮА 1929 (фото из фотоальбома парагвайского футбола):

Более чёткое его фото на общекомандном фото перед матчем против Уругвая 1 ноября 1929 г. в ЧЮА:

В статье о вратаре Педро Бенитесе было несколько других фото и Сальвадора Флореса, и Китерио Ольмедо.

В линии полузащиты тренер поменял обоих крайних игроков, представителей клуба Олимпия. Вместо Ромильдо Эчеверри справа сыграл Сантьяго Бенитес, также игрок Олимпии.

Этого игрока очень легко находить на тех фото, где он мог быть: он был достаточно маленького роста, самый низкий в команде.

К счастью, кроме общекомандного нечёткого фото перед игрой с Бельгией есть достаточно чёткое фото игроков клуба Олимпия 1929 года, когда клуб стал чемпионом страны в третий раз подряд. Причём, фото это как бы цветное.

С датами рождения у парагвайских игроков большая проблема. Историк из клуба Олимпия сообщил, что, по словам внуков игрока, дедушка родился 31 декабря 1903 года. Однако некоторые и весьма авторитетные источники в твиттере утверждали, что Сальвадору было полных 19 лет в день матча против Бельгии. По фото мы точно ничего не определим. Доверяем родственникам.

На левом фланге вместо Франсиско Агирре против Бельгии сыграл Транкилино Гарсете, иногда его звали Транкильо, 23 года, из клуба Либертад.

Этот игрок дебютировал в сборной в матче с Бельгией. Потом ещё пару матчей сыграл в июле 1931 с Аргентиной.

С 1932 г. обосновался в аргентинском клубе Атланта. Играл до сезона 1935 г. включительно.

Его фото найдутся только на клубном уровне. Они также не совершенного качества, но для узнавания игрока вполне подойдут.

Вот так Транкилино Гарсете выглядел в жёлто-зелёной форме клуба Атланта:

А на этом фото он, вроде как, и в уже знакомой нам кофте:

В центре полузащиты, как и в первом матче, играл футболист клуба Гуарани Эусебио Диас. И его дадим повторно, для закрепления:

Как говорили в первой части этой статьи, парагвайцы при фотографировании достаточно свободно перемещались то в верхний ряд, то в нижний. Перед матчем с Бельгией все 5 нападающих расположились, как и положено, в нижнем ряду. Но к ним присоседился Эусебио Диас. И если на фото перед матчем с США Диас стоял крайним слева, то теперь он присел крайним слева. Что ж, центральный полузащитник волен расположиться где угодно. Но что важно. На фото перед матчем с США в подписи его перепутали с защитником Китерио Ольмедо. А вот на фото перед матчем с Бельгией Диас уже «сошёл» за вратаря. А вы говорите, зачем второй раз фото их давать. Чтоб «на корочку намоталось».

В линии нападения была всего одна замена по сравнению с первым матчем. Вместо Диохенеса Домингеса тренер выставил 24-летнего Херардо Ромеро, форварда клуба Либертад.

Таким образом тренер в первом матче среди 5 нападающих выпускал 3 одноклубников из Олимпии, двое были из Либертада. Во втором матче в таком же соотношении превалировали уже форварды клуба Либертад.

Кроме общекомандного фото перед матчем с Бельгией на других фото Херардо Ромеро не нашлось. Правда есть одно фото, но по ходу матча. Мы к нему придём.

Вот фото Херардо Ромеро:

Из клуба Либертад в атаке играли также Дельфин Бенитес Касерес и Лино Несси.

Капитан сборной Парагвая Луис Варгас Пенья и Аурелио Гонсалес были игроками Олимпии.

Эта четвёрка нападающих сыграла в обоих матчах. Вот их небольшой коллектив:

Кстати, парагвайцы ведь завершали этот матч с Бельгией вдесятером. На 77-й минуте Лино Несси как-то уж рьяно пытался затолкать головой мяч в сетку бельгийцев. Но дело кончилось тем, что он прилично так боднул головой штангу. Несси срочно эвакуировали с поля. Как говорится: упал, очнулся, уругвайская больница.

А в первом тайме случилось значимое событие в истории парагвайского футбола. На 40-й минуте игры капитан Варгас Пенья получил прекрасный пас от Аурелио Гонсалеса, вышел практически один на один и вогнал мяч мимо вратаря в сетку.

Первый парагвайский гол на мундиалях. Единственный на ЧМ -30. Первая победа. Следующая будет только через 28 лет.

Вот так рисуют на схеме тот гол сборной Парагвая:

Есть, правда, разные описания, с участием Херардо Ромеро, например. На представленной схеме Дельфин Бенитес Касерес справа входит в штрафную. Хотя справа-то играл как раз Ромеро. Короче говоря, атака сработала. Потом матч был довольно скучным. Бельгийцы уже «сидели на чемоданах» ещё до матча, потеряв все шансы. Как, впрочем, и парагвайцы. Но гол забили именно они.

Все 11 футболистов Парагвая вместе с тренером перед матчем против Бельгии, с именами:

Несколько слов о всяческих условностях. Кроме простого перечисления фамилий в протоколе ведь отражается и расстановка игроков по позициям. Но протоколы есть как официальные, так и в газетах. Так вот в разных газетах писали по-разному. Так Китерио Ольмедо, согласно газетам, в одном матче был правым защитником, а во втором уже левым. Причём на основе этих газетных вариантов рисуют и схемы с расстановкой. И схемы эти оказываются с изъяном.

Есть рукописный протокол обоих матчей Парагвая на ЧМ -30. Их заполнял капитан команды. Так вот в тех документах все игроки расставлены именно в тех позициях, которые я и указал в статье. Скан одного из настоящих протоколов я давал в статье о вратаре Модесто Денис.

Сборная Парагвая не играла на протяжении 5-6 лет в 30-х годах прошлого века. Последние её матчи состоялись в июле 1931 против Аргентины. Возможно, ещё был матч в сентябре того же года с той же Аргентиной. Потом началась война в Чако между двумя странами, чьи сборные участвовали в ЧМ -30 — между Парагваем и Боливией.

Лишь 2 января 1937 сборная Парагвая провела свой следующий матч в рамках Чемпионата Южной Америки.

Вернёмся на ЧМ -30.

Есть несколько фото с двух матчей сборной Парагвая на этом турнире.

Вот первый гол сборной США в ворота Модесто Дениса. На 10-й мин гол забил американец Берт Пейтноуд:

В описании фото от агентства GettyImages имена парагвайцев не упоминаются. Говорится только о голе Пейтноуда. В берете играл полузащитник Ромильдо Эчеверри. На коленях раздосадованный вратарь Модесто Денис.

Есть вариант и без логотипа. Давайте присмотримся, можно увидеть даже лицо вратаря:

Оказывается, на фото запечатлён вовсе не автор гола Берт Пейтноуд. Это форвард сборной США Джеймс Браун.

Вот ещё одна атака игроков сборной США . Угловой, Билл Гонсалвес (в белой повязке на голове, ближайший к нам) сбрасывает головой мяч на Берта Пейтноуда. Вновь видим вратаря Модесто Дениса и Ромильдо Эчеверри в берете. Кто-то из парагвайцев играл также в белой шапочке. Трудно разобрать кто, но левое колено перебинтовано. А вот левее, на белой линии, с вероятностью процентов на 90 стоит Франсиско Агирре.

Вот ещё один кадр из первого матча. Вратарь Денис забирает мяч вверху. Справа от него вновь в берете Ромильдо Эчеверри. Чуть правее капитан сборной США Томас Флори. И опять же кто-то из парагвайцев в белой шапочке. Но и тут узнать трудновато.

На фото, где парагвайские игроки выбегают на поле с флагом Уругвая, видно, что с перевязанным левым коленом был Хосе Леон Миракка (в кадре предпоследний справа). Так что в белой шапочке играл наверняка он, да и рост подходящий.

И всего одно фото из матча Парагвай — Бельгия.

Некоторые источники дают подпись: бельгиец Ян Дидденс в атаке.

Сомневаюсь вот я, что подпись соответствует моменту. Слева в берете — нет, не Ромильдо Эчеверри. Эчеверри в том матче не играл, а в берете был форвард Аурелио Гонсалес. Некоторые источники предполагают, что с широко расставленными руками боролся за мяч Дельфин Бенитес Касерес.

Но вспомните, я в прошлой статье говорил о довольно своеобразной линии корней волос у Дельфина. Что-то подобного «узора» мы не видим у футболиста с расставленными руками.

Всё правильно — это и есть Херардо Ромеро, нападающий. Поэтому на фото момент атаки парагвайцев. В глубине встаёт с колен защитник сборной Бельгии Нико Хойдонкс. А Ян Дидденс был левым нападающим — эк куда его занесло-то, в свою штрафную площадь, да на правый фланг.

Хотя, нет. С флангами тут не всё в порядке. По-хорошему, это фото нужно перелицевать справа налево. Вы видите у бельгийца эмблему на правой груди? Так она должна быть на левой. Стало быть, атака идет по правому флангу, атакуют парагвайцы. Встречает левый защитник (или полузащитник), правый защитник Хойдонкс ближе к центру. Всё логично.

Вот так это должно выглядеть:

Сдаётся, что это и не Дидденс вовсе. Скорее всего это Огюст Хеллеманс. Хотя, я могу ошибаться. Но причёска бельгийца оставляет мало вариантов. Но они есть.

Но нет вариантов для парагвайца — это однозначно Херардо Ромеро, прямо летит:

Сборная Парагвая привезла 22 футболиста на ЧМ -30. Как, впрочем, и большинство южноамериканских команд. Меньше было только у Чили и Боливии. У четырёх европейских команд в составе делегаций было от 15 до 17 футболистов.