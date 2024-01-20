«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Аугсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» – «Аугсбург», который состоится 21 января 2024 года

«Боруссия» Мёнхенгладбах

«Жеребята» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии занимают десятое место. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием «Боруссии», чтобы оценить шансы команды из Мёнхенгладбаха в предстоящей встрече с «фуггерами». В позапрошлом туре Бундеслиги с разницей в один мяч «Айнтрахт» на своём поле взял верх над «чёрно-бело-зелёными» (2:1). В рамках товарищеской встречи со счётом 3:2 «Гладбах» обыграл нидерландскую команду «Гоу Эхед Иглс».

На прошлых выходных со счётом 3:1 «Боруссия» дома одержала победу над «швабами».

«Аугсбург»

«Фуггеры» на текущий момент в турнирной таблице Бундеслиги находятся на две строчки ниже «Боруссии». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Аугсбурга» за последнее время. В сухую, пропустив три гола, «фуггеры» в рамках матча 16-го тура чемпионата Германии проиграли «швабам» из Штутгарта. С минимальным счётом в товарищеской встрече «Аугсбург» взял верх над «Хоффенхаймом».

На прошлых выходных со счётом 1:0 «Байер» выиграл в гостях у «фуггеров».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Мёнхенгладбах – 1.95

Ничья – 3.95

Победит «Аугсбург» – 3.65

Победит «Боруссия» Мёнхенгладбах с форой -1.5 гола – 3.15

Тотал голов больше 3.5 – 2.34

Тотал голов меньше 3.5 – 1.58

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Две победы одержали «жеребята» в пяти последних матчах

За тот же период «фуггеры» выиграли в одной встрече.

Прогноз

На кураже после победы над «Штутгартом» в будущей игре с «фуггерами» команда из Мёнхенгладбаха возьмёт верх над соперником. Компания Pinnacle предлагает в предстоящем матче ставку сделать с коэффициентом 1.95 на победу «Боруссии».