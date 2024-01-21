ОФИ – «Панетоликос»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый матч 1/4 Кубка Греции ОФИ – «Панетоликос», который состоится 23 января 2024 года

ОФИ

«Чёрно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Греции занимают десятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Омилоса», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «канарейками». В рамках матча 18-го тура Суперлиги ОФИ раскатал в гостях ничью с «Атромитосом» (1:1). С общим счётом 4:2 по сумме двух встреч «Омилос» выиграл в 1/8 Кубка Греции команду «Кифисиа».

20 января с минимальным счётом ОФИ взял верх над «Панетоликосом». Победный гол забил с пенальти бразильский нападающий Луис Фелипе.

«Панетоликос»

«Канарейки» на сегодняшний день в турнирной таблице Суперлиги находятся на одиннадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Панетоликоса» за последнее время. В сухую, пропустив четыре гола, «канарейки» проиграли «Арису» в рамках матча 18-го тура чемпионата Греции. С общим счётом 5:4 по сумме двух встреч «жёлто-синие» одержали победу над клубом «Афины Каллифея» в 1/8 Кубка Греции.

В 19-ом туре Суперлиги, как мы уже упомянули ранее, ОФИ выиграл со счётом 1:0 у «Панетоликоса».

Котировки БК Pinnacle

Победит ОФИ – 1.78

Ничья – 3.20

Победит «Панетоликос» – 4.40

Победит ОФИ с форой 0 – 1.30

Тотал голов больше 2.5 – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 – 1.73

Статистика

В трёх крайних очных матчах исход был следующий: тотал меньше 2.5 мячей за игру

Из пяти последних матчей в одной встрече ОФИ уступил

За тот же период «Панетоликос» проиграл своим оппонентам в трёх играх.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем матче с коэффициентом 1.78 на победу ОФИ. Не без труда, но «чёрно-белые» смогут снова обыграть «канареек».