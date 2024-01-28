«Ковентри» – «Бристоль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Ковентри» – «Бристоль», который состоится 30 января 2024 года

«Ковентри»

На текущий момент «небесно-голубые» в турнирной таблице Чемпионшипа занимают шестое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Ковентри», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «зарянками». На своём поле с разницей в пару мячей «небесно-голубые» взяли верх над «Лестером» в матче 27-го тура чемпионата (3:1). В гостях «Ковентри Сити» выиграл у команды «Шеффилд Уэнсдей» в игре следующего тура Чемпион Лиги (2:1).

26 января ничейным исходом завершилась выездная игра с «совами» из Шеффилда в 1/16 Кубка Англии (1:1).

«Бристоль»

«Красно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата находятся на тринадцатой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков «зарянок» за последнее время. В 1/32 Кубка Англии с минимальным счётом «Бристоль Сити» выиграл у «молотобойцев». В матче прошлого тура Чемпион Лиги ничью раскатали «красно-белые» с «шершнями» из Уотфорда (1:1).

26 января вничью сыграли «зарянки» с «лесниками» в 1/16 Кубка Англии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ковентри» – 1.81

Ничья – 3.60

Победит «Бристоль» – 4.20

Победит «Ковентри» с форой -1.5 гола за игру – 3.00

Тотал голов больше 2.5 – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 – 1.86

Статистика

Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Четыре победы одержали «небесно-голубые» в пяти последних матчах

За такой же период «зарянки» выиграли в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу команды «Ковентри Сити» с коэффициентом 1.81. На данном этапе «небесно-голубые» вполне могут выиграть у «красно-белых» из Бристоля. На своём поле сделать это будет не так уж и сложно.