«Ковентри» – «Бристоль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Ковентри» – «Бристоль», который состоится 30 января 2024 года
«Ковентри»
На текущий момент «небесно-голубые» в турнирной таблице Чемпионшипа занимают шестое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Ковентри», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «зарянками». На своём поле с разницей в пару мячей «небесно-голубые» взяли верх над «Лестером» в матче 27-го тура чемпионата (3:1). В гостях «Ковентри Сити» выиграл у команды «Шеффилд Уэнсдей» в игре следующего тура Чемпион Лиги (2:1).
26 января ничейным исходом завершилась выездная игра с «совами» из Шеффилда в 1/16 Кубка Англии (1:1).
«Бристоль»
«Красно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата находятся на тринадцатой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков «зарянок» за последнее время. В 1/32 Кубка Англии с минимальным счётом «Бристоль Сити» выиграл у «молотобойцев». В матче прошлого тура Чемпион Лиги ничью раскатали «красно-белые» с «шершнями» из Уотфорда (1:1).
26 января вничью сыграли «зарянки» с «лесниками» в 1/16 Кубка Англии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ковентри» – 1.81
- Ничья – 3.60
- Победит «Бристоль» – 4.20
- Победит «Ковентри» с форой -1.5 гола за игру – 3.00
- Тотал голов больше 2.5 – 1.91
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.86
Статистика
- Три крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Четыре победы одержали «небесно-голубые» в пяти последних матчах
- За такой же период «зарянки» выиграли в одной встрече.
Прогноз
Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу команды «Ковентри Сити» с коэффициентом 1.81. На данном этапе «небесно-голубые» вполне могут выиграть у «красно-белых» из Бристоля. На своём поле сделать это будет не так уж и сложно.