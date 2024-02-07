«Монпелье» – «Ницца»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (7.02.2024)

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сегодня, 00:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на первый матч 1/8 Кубка Франции «Монпелье» – «Ницца», который состоится 7 февраля 2024 года

«Монпелье»

«Паладины» в турнирной таблице чемпионата Франции находятся на тринадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «MHSC», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Ниццей». В сухую, забив четыре гола, «Монпелье» в гостях выиграл у клуба «Феньи-Ольнуа» в 1/16 Кубка Франции. Нулевую ничью раскатали «паладины» с «догами» в рамках матча 19-го тура Лиги 1.

На прошлых выходных «MHSC» на выезде проиграл «Ренну» со счётом 1:2.

«Ницца»

Вторую строчку турнирной таблицы занимают «гимнасты» на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «орлят» за последнее время. В 1/16 Кубка Франции «Ницца» в гостях взяла верх над «Бордо» (3:2). С минимальным счётом «гимнасты» на своём поле выиграли у «Меца» в рамках матча 19-го тура Лиги 1. Победный гол в матче забил нападающий Эванн Гессанд.

4 февраля нулевую ничью «орлята» на выезде раскатали с «Брестом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монпелье» – 3.20

Ничья – 3.25

Победит «Ницца» – 2.31

Победит «Ницца» с форой -1.5 гола – 4.35

Тотал голов больше 2.5 – 2.18

Тотал голов меньше 2.5 – 1.66

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

Две победы одержали «паладины» в пяти крайних матчах

За такой же период «гимнасты» обыграли своих соперников в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать с коэффициентом 2.31 на победу «Ниццы». С большой долей вероятности в четвертьфинале Кубка Франции мы увидим «орлят». На данном этапе «гимнасты» выглядят предпочтительнее, чем «паладины».