«Удинезе» – «Кальяри»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 03:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Серии A чемпионата Италии «Удинезе» – «Кальяри», который состоится 18 февраля 2024 года

«Удинезе»

«Маленькие зебры» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на пятнадцатом месте. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «чёрно-белых» за последнее время. Пропустив пару мячей, в сухую «Удинезе» проиграло в гостях «Аталанте» в матче 22-го тура Серии A. Нулевую ничью на своём поле «маленькие зебры» раскатали с командой «Монца» в следующем туре чемпионата.

12 февраля с минимальным счётом «Удинезе» выиграло в гостях у «Ювентуса».

«Кальяри»

Предпоследнее место занимают на сегодняшний день «островитяне» в турнирной таблице Серии A. Вспомним недавние матчи с участием «Кальяри», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Удинезе». В четырёх крайних матчах «сардинцы» проиграли своим соперникам. С разницей в один мяч «быки» из Турина выиграли в гостях у «красно-синих» в 22-ом туре чемпионата (2:1). В сухую, пропустив четыре гола, «островитяне» проиграли «Роме» в следующем туре.

На прошлых выходных со счётом 3:1 «орлята» из Рима взяли верх над «Кальяри».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Удинезе» – 1.88

Ничья – 3.60

Победит «Кальяри» – 4.30

Победит «Удинезе» с форой -1.5 гола – 3.25

Тотал голов больше 2.5 – 2.06

Тотал голов меньше 2.5 – 1.79

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились в основное время исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из пяти крайних «чёрно-белые» проиграли своим соперникам

За такой же период «островитяне» уступили своим оппонентам в четырёх матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Удинезе» с коэффициентом 1.88. На кураже после выездной победы над «Юве» команда из Удине обыграет в предстоящем футбольном поединке «островитян».