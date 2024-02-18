«Эмполи» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (18.02.2024)

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сегодня, 03:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Серии A чемпионата Италии «Эмполи» – «Фиорентина», который состоится 18 февраля 2024 года

«Эмполи»

«Синие» на сегодняшний день в турнирной таблице итальянской Серии A находятся на шестнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Эмполи», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «фиолетовыми» из Флоренции. В гостях «синие» раскатали ничью с «Ювентусом» в рамках матча 22-го тура чемпионата Италии (1:1). На своём поле вничью сыграл «Эмполи» с командой «Дженоа» (0:0).

9 февраля со счётом 3:1 «синие» на выезде выиграли у «морских коньков» из Салерно.

«Фиорентина»

Восьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Италии занимают на данный момент «лилии». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Фиорентины» за последнее время. В гостях с разницей в один мяч «фиолетовые» уступили «волкам» из Лечче в матче 23-го тура Серии A (2:3). С разгромным счётом «Фиорентина» дома выиграла у «Фрозиноне» в игре следующего тура чемпионата (5:1).

14 февраля со счётом 2:0 «Болонья» на своём поле взяла верх над «Фиорентиной».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эмполи» – 3.70

Ничья – 3.40

Победит «Фиорентина» – 2.12

Победит «Фиорентина» с форой -1.5 гола – 3.80

Тотал голов больше 2.5 – 2.10

Тотал голов меньше 2.5 – 1.74

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Только в одной встрече из пяти крайних «синие» уступили

За аналогичный период «лилии» проиграли свои соперникам в четырёх матчах.

Прогноз

Скорее всего, победителя в будущей игре мы не увидим. «Синие» вполне могут зацепиться за ничью. В последних матчах «Эмполи» демонстрирует неплохую игру. С коэффициентом 3.40 компания Pinnacle предлагает в предстоящей встрече сделать ставку на ничью.