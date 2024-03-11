Франсиско Матеучи — самый молодой рефери в истории чемпионатов мира

1710147874

сегодня, 12:04

Франсиско Матеучи (Francisco Mateuci) был уругвайским арбитром. На первом турнире Кубка мира в 1930 г. он работал и как лайнсмен, и как главный арбитр.

Родился Франсиско Матеучи 16 мая 1903 года. Его полное имя Франсиско Примо Матеучи Борра. В их семье первенцу было принято давать к основному имени ещё и дополнительное — Primo. Именно так звали его отца Примо Матеучи. Именно это имя сам Франсиско Матеучи и его жена прибавили к имени уже своего первенца в 1925 — мальчика назвали Висенте Примо.

Эти подробности открылись после нахождения в архиве некоторых документов о самом Франсиско Матеучи и о его родственниках.

Вот миграционная карточка для въезда Франсиско Матеучи в Бразилию в 1953 году:

Это довольно ценный документ сразу по нескольким причинам.

Во-первых, ни на одном из фото с первого чемпионата мира вы не найдёте чёткого изображения арбитра Франсиско Матеучи, с указанием, что это именно он на снимке.

Во-вторых, практически ВО ВСЕХ источниках фамилию этого арбитра пишут неверно.

Наконец, мы точно знаем день рождения этого судьи. Ведь в большинстве источников можно найти лишь констатацию того факта, что в качестве рефери в матче 17 июля на ЧМ -30 Франсиско Матеучи был в возрасте 27 лет и 62 дней, самый молодой рефери в истории кубка мира. И высчитывать день рождения не нужно.

Этот документ на посещение Бразилии я уже публиковал в октябре 2022 года. Это была статья об уругвайских арбитрах и их коллегах на ЧМ -30.

Да, на одном фото, относящемся к первому турниру Кубка мира, было лицо Франсиско Матеучи. Это было совещание арбитров перед началом турнира. Но долгое время именно его лицо не удавалось идентифицировать.

С нахождением карточки для въезда в Бразилию задача разрешилась.

Вот фото собрания арбитров с вице-президентом ФИФА Морисом Фишером:

По правую руку от председательствующего Мориса Фишера (при пышных усах) сидит Гуальберто Алонсо, президент ассоциации уругвайских арбитров. У Алонсо не белый платочек выглядывает из нагрудного кармана, как у некоторых — у него национальная эмблема на груди.

И позади Алонсо, чуть левее на фото, стоит мужчина с такой же эмблемой — это и есть Франсиско Матеучи, уругвайский рефери.

Вот фото Франсиско Матеучи поближе:

Фото с футбольного поля на ЧМ -30 тоже есть, но там мы вряд ли сможем достаточно чётко разглядеть лицо Франсиско Матеучи:

Это фото перед матчем 17 июля между Югославией и Боливией.

Но Франсиско Матеучи впервые вышел в составе судейской бригады чуть раньше, 14 июля.

И вот тут ещё один камень преткновения. Практически ВСЕ, да, пожалуй, и поголовно ВСЕ источники сегодня утверждают, что Франсиско Матеучи был лайнсменом в одном из двух матчей чемпионата мира 1930 г. в самый первый день турнира, т.е. 13 июля.

Речь идёт о матче на стадионе Парк Сентраль между Бельгией и США . Какой ни возьмите сайт (хоть и ФИФА ), всюду им мерещится Матеучи в качестве лайнсмена.

Это совсем не соответствует фактам.

Факт первый. Есть архивный документ о назначении арбитров на матчи 13 и 14 июля 1930 года. Матч Бельгия — США 13 июля даже первым идёт по списку в этом документе (хотя и не считается матчем открытия). И в документе чётко написано, что лайнсменом назначен Гуальберто Алонсо (Уругвай). Вторым лайнсменом должен был быть чилийский арбитр Альберто Варнкен. В поле будет аргентинец Хосе БартоломЕ МасИас.

Вот страница этого архивного документа с назначениями:

Факт второй, неопровержимый.

Фото арбитров и капитанов Бельгии и США перед матчем 13 июля 1930:

Слева направо со 100-%-ной точностью утверждаем: Гуальберто Алонсо (Уругвай, лайнсмен), Пьер Брейн (Бельгия, капитан), Хосе Бартоломе Масиас (Аргентина, рефери), Томас Флори ( США , капитан) и Альберто Варнкен (Чили, рефери). На этом варианте фото обрезан глава делегации США на турнире Каммингс.

Если есть сомнения насчёт уругвайца, то вот вам фото президента ассоциации уругвайских арбитров, опубликованное перед самым началом ЧМ -30 в журнале Mundo Uruguayo от 10 июля:

Первое появление на матчах Кубка мира у Франсиско Матеучи состоялось 14 июля. Но вот в листе назначений на эту дату его фамилия не значилась.

Матч Перу — Румыния 14 июля в поле судил уже знакомый нам чилиец Альберто Варнкен. Одним из лайнсменов был Джон Лангенус (Бельгия), который будет судить финальный матч турнира. Вторым лайнсменом должен был быть боливиец Улисес Сауседо.

Но Сауседо ведь «по основной должности» был тренером сборной Боливии на турнире. Вероятно, что-то не сложилось в его графике, сделали замену.

Поэтому все источники говорят, что с флажком кроме Лангенуса был уругваец Франсиско Матеучи.

Есть одно фото, когда в начале матча сломали то ли ногу, то ли руку румыну Адальберту Штайнеру.

Члены штаба румынской команды склонились над игроком, подошли и арбитры:

Рефери А.Варнкен в белых брюках и белом свитере стоит точно за перуанским игроком, тоже в белом. Бельгиец Джон Лангенус в пиджаке, в кепке, руки за спиной, флажок в руках — стоит слева. Вместе с двумя румынскими игроками над пострадавшим склонился (с вытянутой ногой) и Костел Радулеску, тренер сборной Румынии, по совместительству и лайнсмен на ЧМ -30 (но не в этом матче, ясно е дело). Кто ещё двое человек в кепках по центру — не ясно. Но, скорее всего, это не лайнсмен с противоположного фланга. Возможно, кто-то из перуанской делегации (в фуражке, в белых брюках и в белой обуви — точно из перуанской делегации).

Фото доказательства работы Франсиско Матеучи в матче Перу — Румыния не осталось. Но все источники говорят об этом. Не будем сомневаться.

Франсиско Матеучи вместе с коллегами стали в том матче свидетелями: а) самого первого быстрого гола в истории Кубка мира, на 50-й секунде гол забил румын Адальберт Дешу; б) самого первого выбытия из игры полевого игрока в одной из команд из-за травмы (А. Штайнер); в) самого первого удаления футболиста с поля, на 70-й мин был удалён перуанец Пласидо Галиндо; г) сразу три гола были забиты после удаления футболиста, но на поле были равные составы, неполные, по 9 полевых.

Поговаривают, что на 80-й минуте перуанцы произвели нелегальную замену игрока — вместо травмированного автора первого и единственного гола сборной Перу на мундиале Луиса де Соуза Феррейры якобы вошёл в игру другой форвард, Лисардо Нуе Родригес. Факт трудно доказуемый, но может быть и имевший место.

Так что много неординарных событий было в том матче.

Понятно, что 14 июля возраст лайнсмена Матеучи был 27 лет и 59 дней — и в качестве лайнсмена он до сих пор самый молодой в истории Кубка мира.

17 июля на стадионе Парк Сентраль состоялось два матча. Первыми на поле вышли сборные Югославии и Боливии. Фото капитанов и двух арбитров перед матчем вы уже видели выше.

В этой игре также в самом дебюте один игрок получил перелом ноги и выбыл, оставив свою команду в меньшинстве на 80 с лишним минут. Речь о боливийце Гумерсиндо Гомесе.

Матч этот ознаменовался неким перфомансом со стороны сборной Боливии. Все 11 футболистов вышли на игру в футболках с одной буквой на груди, у каждого была своя буква. При правильном построении боливийских игроков для фотографирования читалась фраза VIVA URUGUAY.

Так как Гумерсиндо Гомес выбыл (он был с буквой U на груди), то при повторном фотографировании (скорее всего, после матча) фраза корректной с точки зрения грамматики не получилась — VIVA URUGAY. Этим и запомнился матч. Были, конечно, и другие игровые нюансы.

Напомним, что Франсиско Матеучи судил этот матч в возрасте 27 лет и 62 дней — самый молодой рефери в истории Кубка мира.

А вот 20 июля, уже на главном стадионе турнира, на Сентенарио, в матче Бразилия — Боливия состоялся и ещё один рекорд с участием Франсиско Матеучи.

Судил тот матч 42-летний француз Жорж Бальвэ. Это у него умерла во Франции жена в то время, когда он и остальные члены европейских делегаций плыли через океан на судне «Конте Верде» в Монтевидео на турнир.

Лайнсменами в матче Бразилия — Боливия были уругваец Франсиско Матеучи и мексиканец Гаспар Вальехо. Так мексиканцу тоже ещё не было 28 лет — 27 полных лет и 210 дней был его возраст в день матча.

А Франсиско Матеучи было 27 лет и уже 65 дней. Это самая молодая пара лайнсменов в истории Кубка мира до сих пор. Так уж совпало, что на общем фото арбитров на совещании перед ЧМ -30 эти двое самых молодых стояли бок о бок.

Гаспар Вальехо (Мексика) и Франсиско Матеучи (Уругвай):

Я вам больше скажу: по другую руку от Франсиско Матеучи на том фотографировании стоял 28-летний аргентинский арбитр Хосе Бартоломе Масиас. Только эти трое арбитров на ЧМ -30 были моложе 30 лет.

Матч Бразилия — Боливия вошёл в историю тем, что впервые одной из команд пришлось переодеваться.

Обе сборные начали матч в белых футболках. Примерно через 8 минут игры французский рефери перестал отличать бразильцев от боливийцев. По регламенту бразильцы были хозяевами поля, поэтому менять футболки пришлось боливийцам. Ничего другого на стадионе под рукой не было кроме небесно-голубых футболок сборной Уругвая, в них боливийцы и продолжили матч. Понятно, что тогда на футболках сборной Уругвая не было никаких звёзд и эмблем.

Вот такие истории связаны с матчами, на которых работал Франсиско Матеучи на ЧМ -30.

В документах и газетах тех лет его фамилию писали как Mateucci. Был вариант и посложнее — Matteucci. Кстати, на сайте rsssf его так и продолжают писать. Но это ошибочный вариант.

Сам Франсиско Матеучи подписывал протоколы матчей с чётко видимыми буквами в его фамилии, и ни одна буква не удвоенная.

Вот протокол матча Югославия — Боливия:

В этом протоколе рефери и имя своё написал полностью.

А в протоколе матча Бразилия — Боливия имя он сократил, но фамилию всё также чётко написал:

Ни буква «t», ни буква «c» у него в подписи не удвоенная. Да и посмотрите на его миграционную карточку для въезда в Бразилию — там почти та же подпись, за два десятка лет практически не изменилась.

А вот вам архивная запись от 1928 года о крещении второго сына Франсиско Матеучи:

Имя сына Омар Франсиско, фамилия Матеучи, рождён в законном браке 10 ноября 1927 у Франсиско П. Матеучи и Марии К. Гала Кинелли.

Свою карьеру арбитра Франсиско Матеучи начал в 23-летнем возрасте, во втором дивизионе. Но уже в 1928 году он начал регулярно обслуживать матчи первого дивизиона. И делал это ещё 20 лет.

Он завершил карьеру арбитра в 1948 году. Как он сам вспоминал в интервью в 1980 году его последней игрой был матч чемпионата Уругвая между Ривер Плейт (Монтевидео) и Ливерпуль (Монтевидео) в 8-м туре. Тот чемпионат остался не завершённым, команды сыграли только 12 туров из 18. Потом игроки забастовали. Но это другая история.

В уругвайских журналах за 1944 год было несколько фото Ф.Матеучи. Вместе с другим уругвайцем Анибалем Техада он работал на матче Пеньяроль — Насьональ. Анибаль Техада также судил матчи ЧМ -30.

Вот фото из 1944 года:

На этом фото лайнсмен Ф.Матеучи стоит крайним справа. Анибаль Техада второй слева.

Вот и отдельно лайнсмен с этого же фото в другом номере:

А в 1980 г. в рамках празднования 50-летия победы на первом мундиале было опубликовано интервью с Франсиско Матеучи. Там он сам говорит, что родился в 1903, 56 лет в браке со своей супругой, у них два сына, 4 внука и 3 правнука.

Франсиско Матеучи прожил долгую жизнь. Его не стало за месяц до его 92-летия, он умер 14 апреля 1995.