«Химки» – «Краснодар»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (13.03.2024)

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сегодня, 01:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка России «Путь регионов» «Химки» – «Краснодар», который состоится 13 марта 2024 года

«Химки»

«Красно-чёрные» на текущий момент в турнирной таблице ФНЛ чемпионата России находятся на первой строчке. Рассмотрим несколько матчей с участием команды за последнее время. В товарищеской встрече «Химки» раскатали ничью с «Крыльями Советов» (1:1). Забив три гола, в сухую «красно-чёрные» выиграли на своём поле у команды «Тюмень» в 21-ом туре ФНЛ .

На прошлых выходных в гостях «красно-чёрные» взяли верх над клубом «Волгарь» со счётом 2:0.

«Краснодар»

Второе место в турнирной таблице Премьер-лиги занимают на сегодняшний день краснодарские «быки». Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков «Краснодара», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с командой «Химки». Со счётом 2:1 «чёрно-зелёные» в товарищеской встрече выиграли у московского «Торпедо». В матче 19-го тура на своём поле «быки» разошлись миром с «рубиновыми» из Казани (1:1).

8 марта со счётом 1:2 «Краснодар» проиграл в Ростове-на-Дону местным «жёлто-синим».

Котировки БК Pinnacle

Победят «Химки» – 4.40

Ничья – 4.00

Победит «Краснодар» – 1.77

Победит ЦСКА с форой -1.5 гола – 2.89

с форой -1.5 гола – 2.89 Тотал голов больше 2.5 – 1.78

Тотал голов меньше 2.5 – 2.04

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру

Пять побед одержали «красно-чёрные» в десяти крайних матчах

За такой же период «быки» порадовали победами своих поклонников в шести встречах.

Прогноз

С коэффициентом 1.77 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Краснодара». После поражения от «Ростова» краснодарской команде необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками.