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«Фрайбург» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.03.2024)

вчера, 15:01
«Фрайбург» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Фрайбург» – «Байер», который состоится 17 марта 2024 года

«Фрайбург»

Восьмую строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимают на данный момент подопечные Кристиана Штрайха. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «Фрайбурга» в предстоящем матче с лидером чемпионата. В первой игре 1/8 плей-офф Лиги Европы с минимальным счётом на своём поле «бразильцы из Брайсгау» выиграли у «Вест Хэма». В гостях с разницей в один мяч «Фрайбург» выиграл у «Бохума» в матче прошлого тура чемпионата Германии (2:1).

14 марта в ответной встрече с «молотобойцами» с разгромным счётом 0:5 «бразильцы из Брайсгау» потерпели поражение.

«Байер»

«Фармацевты» на сегодняшний день возглавляют турнирную таблицу чемпионата. Если обратить внимание на очные встречи «львов» с «бразильцами», то крайний раз команды играли между собой в октябре месяце прошлого года. Тогда со счётом 2:1 «Байер» одержал победу над «Фрайбургом». В двух крайних матчах «11 рабочих» из Леверкузена обыграли своих оппонентов. В прошлом туре Бундеслиги «львы» дома выиграли у «волков» из Вольфсбурга (2:0).

В ответной игре с «Карабахом» леверкузенская команда со счётом 3:2 одержала волевую победу над соперником и прошла в четвертьфинал Лиги Европы.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фрайбург» – 5.60
  • Ничья – 4.30
  • Победит «Байер» – 1.58
  • Победит «Байер» с форой -1.5 гола – 2.46
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.69
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.13

Статистика

  • В двух матчах из пяти последних «Фрайбург» выиграл своих оппонентов
  • За аналогичный период «Байер» взял верх над своими соперниками в четырёх встречах
  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает в предстоящем футбольном поединке сделать ставку на победу «Байера» с коэффициентом 1.58. «Фармацевты» в отличной форме. Во Фрайбург футболисты леверкузенской команды приедут в хорошем настроении. Выход в четвертьфинал международного турнира явно предал ещё больше уверенности игрокам.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Байер
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:09
Фаворит в этом поединке предельно ясен. Фрайбург начал сдавать позиции, и достаточно крепкую форму свою потерял. Против Байера сейчас даже Бавария ничего толком поделать не может, чего уж тут про команду уровня Фрайбурга говорить... Вот собственно ничего не выдумывая этакого, остановлюсь на варианте ставки: П2.
Гость
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