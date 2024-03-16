«Фрайбург» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.03.2024)

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вчера, 15:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Фрайбург» – «Байер», который состоится 17 марта 2024 года

«Фрайбург»

Восьмую строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимают на данный момент подопечные Кристиана Штрайха. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «Фрайбурга» в предстоящем матче с лидером чемпионата. В первой игре 1/8 плей-офф Лиги Европы с минимальным счётом на своём поле «бразильцы из Брайсгау» выиграли у «Вест Хэма». В гостях с разницей в один мяч «Фрайбург» выиграл у «Бохума» в матче прошлого тура чемпионата Германии (2:1).

14 марта в ответной встрече с «молотобойцами» с разгромным счётом 0:5 «бразильцы из Брайсгау» потерпели поражение.

«Байер»

«Фармацевты» на сегодняшний день возглавляют турнирную таблицу чемпионата. Если обратить внимание на очные встречи «львов» с «бразильцами», то крайний раз команды играли между собой в октябре месяце прошлого года. Тогда со счётом 2:1 «Байер» одержал победу над «Фрайбургом». В двух крайних матчах «11 рабочих» из Леверкузена обыграли своих оппонентов. В прошлом туре Бундеслиги «львы» дома выиграли у «волков» из Вольфсбурга (2:0).

В ответной игре с «Карабахом» леверкузенская команда со счётом 3:2 одержала волевую победу над соперником и прошла в четвертьфинал Лиги Европы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрайбург» – 5.60

Ничья – 4.30

Победит «Байер» – 1.58

Победит «Байер» с форой -1.5 гола – 2.46

Тотал голов больше 2.5 – 1.69

Тотал голов меньше 2.5 – 2.13

Статистика

В двух матчах из пяти последних «Фрайбург» выиграл своих оппонентов

За аналогичный период «Байер» взял верх над своими соперниками в четырёх встречах

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает в предстоящем футбольном поединке сделать ставку на победу «Байера» с коэффициентом 1.58. «Фармацевты» в отличной форме. Во Фрайбург футболисты леверкузенской команды приедут в хорошем настроении. Выход в четвертьфинал международного турнира явно предал ещё больше уверенности игрокам.