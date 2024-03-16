«Аталанта» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (17.03.2024)

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вчера, 19:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Серии A чемпионата Италии «Аталанта» – «Фиорентина», который состоится 17 марта 2024 года

«Аталанта»

«Королева провинциалов» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A находится на шестой строчке. Ознакомимся с результатами нескольких футбольных поединков с участием «Бергамо Кальчо» за последнее время. В рамках первого матча 1/8 плей-офф Лиги Европы со счётом 1:1 вничью «Аталанта» в гостях раскатала ничью со «Спортингом». В прошлом туре чемпионата Италии «чёрно-синие» на выезде сыграли вничью с «Ювентусом» (2:2).

14 марта в 1/8 плей-офф Лиги Европы в ответной встрече «Аталанта» выиграла у «львов» из Лиссабона со счётом 2:1.

«Фиорентина»

На данный момент «фиолетовые» в турнирной таблице чемпионата Италии занимают восьмое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «лилий», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Аталантой». В 1/8 плей-офф Лиги конференций УЕФА со счётом 4:3 «Фиорентина» в гостях взяла верх над командой «Маккаби» из Хайфы. На своём поле ничью раскатали «фиолетовые» с римской «Ромой» в матче прошлого тура Серии A (2:2).

Дома в ответной игре «лилии» разошлись миром с израильским клубом и прошли в следующий раунд Лиги конференций.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.86

Ничья – 3.85

Победит «Фиорентина» – 4.10

Победит «Аталанта» с форой -1.5 гола – 3.05

Тотал голов больше 2.5 – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 – 2.07

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Только в одном матче из пяти «Аталанта» одержала победу

За такой же период «Фиорентина» взяла верх над своими соперниками в двух матчах.

Прогноз

С коэффициентом 1.86 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем матче на победу «Аталанты». Не без труда, но «Бергамо Кальчо» в будущей встрече справится с «фиолетовыми» из Флоренции.