Пакистан – Иордания: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на чемпионат мира Пакистан – Иордания, который состоится 21 марта 2024 года
Пакистан
В турнирной таблице группы G после первых двух туров пакистанская сборная занимает последнее место. Вспомним недавние матчи «зелёных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с иорданцами. С общим счётом 1:0 по сумме двух встреч «соколы» выиграли у сборной Камбоджи в финале первого этапа квалификации. В матче 1-го тура второго этапа квалификации сборная Пакистана со счётом 0:4 потерпела поражение от национальной команды Саудовской Аравии.
В матче 2-го тура сборная Таджикистана в гостях разгромила со счётом 6:1 пакистанских «соколов».
Иордания
Иорданская сборная на сегодняшний день в турнирной таблице своей группы находится на одну строчку выше «зелёных» из Пакистана. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием иорданцев за последнее время. В четвертьфинале плей-офф Кубка Азии с минимальным счётом «орлы» взяли верх над национальной командой Таджикистана. В полуфинале со счётом 2:0 выиграли у сборной Южной Кореи.
10 февраля в финальном матче Кубка Азии со счётом 1:3 сборная Иордании уступила катарцам.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Пакистан – 30.00
- Ничья – 9.20
- Победит Иордания – 1.04
- Победит Иордания с форой -2.5 гола – 1.70
- Тотал голов больше 3.5 – 2.04
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.68
Статистика
- Только одну победу одержали пакистанцы в пяти крайних матчах
- За аналогичный период в трёх матчах «орлы» обыграли своих оппонентов
- Крайний раз команды встречались на футбольном поле в далёком 1993 году. Тогда с общим счётом 8:1 по сумме двух встреч иорданцы выиграли у «зелёных» из Пакистана.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу сборной Иордании с форой -2.5 гола за игру с коэффициентом 1.70. Как минимум, с разницей в три гола национальная команда Иордании обыграет пакистанских «соколов».