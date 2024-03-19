Пакистан – Иордания: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.03.2024)

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вчера, 21:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на чемпионат мира Пакистан – Иордания, который состоится 21 марта 2024 года

Пакистан

В турнирной таблице группы G после первых двух туров пакистанская сборная занимает последнее место. Вспомним недавние матчи «зелёных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с иорданцами. С общим счётом 1:0 по сумме двух встреч «соколы» выиграли у сборной Камбоджи в финале первого этапа квалификации. В матче 1-го тура второго этапа квалификации сборная Пакистана со счётом 0:4 потерпела поражение от национальной команды Саудовской Аравии.

В матче 2-го тура сборная Таджикистана в гостях разгромила со счётом 6:1 пакистанских «соколов».

Иордания

Иорданская сборная на сегодняшний день в турнирной таблице своей группы находится на одну строчку выше «зелёных» из Пакистана. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием иорданцев за последнее время. В четвертьфинале плей-офф Кубка Азии с минимальным счётом «орлы» взяли верх над национальной командой Таджикистана. В полуфинале со счётом 2:0 выиграли у сборной Южной Кореи.

10 февраля в финальном матче Кубка Азии со счётом 1:3 сборная Иордании уступила катарцам.

Котировки БК Pinnacle

Победит Пакистан – 30.00

Ничья – 9.20

Победит Иордания – 1.04

Победит Иордания с форой -2.5 гола – 1.70

Тотал голов больше 3.5 – 2.04

Тотал голов меньше 3.5 – 1.68

Статистика

Только одну победу одержали пакистанцы в пяти крайних матчах

За аналогичный период в трёх матчах «орлы» обыграли своих оппонентов

Крайний раз команды встречались на футбольном поле в далёком 1993 году. Тогда с общим счётом 8:1 по сумме двух встреч иорданцы выиграли у «зелёных» из Пакистана.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу сборной Иордании с форой -2.5 гола за игру с коэффициентом 1.70. Как минимум, с разницей в три гола национальная команда Иордании обыграет пакистанских «соколов».