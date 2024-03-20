Сингапур – Китай: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.03.2024)

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сегодня, 02:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на чемпионат мира Сингапур – Китай, который состоится 21 марта 2024 года

Сингапур

«Львы» на данный момент в турнирной таблице группы C занимают последнее место. Рассмотрим недавние матчи с участием сборной Сингапура, чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с национальной командой КНР. С общим счётом 3:1 по сумме двух встреч «львы» обыграли в финале первого этапа квалификации сборную Гуамы. В сухую, пропустив пять голов, сборная Сингапура проиграла национальной команде Южной Кореи в матче 1-го тура второго этапа квалификации.

Во втором туре с разницей в пару мячей «львы» уступили сборной Таиланда (1:3).

Китай

«Великая стена» в турнирной таблице своей группы находится на третьем месте. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием сборной за последнее время. С ноября месяца прошлого года китайская сборная не выигрывает. «Нулёвку» раскатали китайцы с национальной командой Таджикистана. Также нулевую ничью раскатала «Великая стена» со сборной Ливана.

Катарская сборная с минимальным счётом одержала победу над национальной командой Китая.

Котировки БК Pinnacle

Победит Сингапур – 8.60

Ничья – 4.70

Победит Китай – 1.30

Победит Китай с форой -1.5 гола – 1.94

Тотал голов больше 2.5 – 1.82

Тотал голов меньше 2.5 – 1.88

Статистика

Четыре победы одержали «львы» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «Великая стена» выиграла в двух встречах

Сингапурская сборная пока не выигрывала у национальной команды КНР.

Прогноз

В последних матчах «Великая стена» играет на меньше. Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.88 на тотал меньше 2.5 мячей за игру.