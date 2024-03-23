«Орландо Сити» – «Остин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.03.2024)

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сегодня, 20:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч MLS «Орландо Сити» – «Остин», который состоится 24 марта 2024 года

«Орландо Сити»

«Львы» из Орландо в турнирной таблице Восточной конференции находятся на предпоследней строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Орландо», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Остином». Почти месяц «фиолетовые» не радуют победами своих поклонников. 10 марта на своём поле «Орландо» проиграло с разницей в один мяч «Миннесоте» (2:3). 1/8 Кубка КОНКАКАФ с общим счётом 2:4 по сумме двух встреч «львы» потерпели поражение от мексиканского клуба «Тигрес».

18 марта в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц» со счётом 0:2 «фиолетовые» уступили местным «пятиполосным».

«Остин»

«Чёрно-зелёные» на данный момент в турнирной таблице Западной конференции занимают двенадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Остина» за последнее время. 3 марта нулевую ничью раскатали «чёрно-зелёные» с командой «Сиэтл Саундерс». Через неделю на своём поле «Остин» разошёлся миром с клубом «Сент-Луис Сити» (2:2).

С таким же счётом на прошлых выходных «чёрно-зелёные» сыграли вничью дома с командой «Филадельфия Юнион».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Орландо Сити» – 1.63

Ничья – 4.20

Победит «Остин» – 5.40

Победит «Орландо Сити» с форой -1.5 гола – 2.54

Тотал голов больше 2.5 – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 – 2.21

Статистика

Четыре победы одержали «фиолетовые» в десяти последних матчах

За аналогичный период «Остин» выиграл в трёх встречах

Крайний и единственный раз команды встречались на футбольном поле почти два года назад. Тогда встреча оппонентов завершилась вничью со счётом 2:2.

Прогноз

Вопреки мнению букмекеров, полагаем, что в будущей игре гости вполне могут зацепиться за ничью. Компания Pinnacle в предстоящей встрече ставку предлагает сделать на ничью с коэффициентом 4.20.