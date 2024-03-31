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«Интер» – «Эмполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.04.2024)

сегодня, 23:01
«Интер» – «Эмполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 30-го тура Серии A чемпионата Италии «Интер» – «Эмполи», который состоится 1 апреля 2024 года

«Интер»

«Чёрно-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на первой строчке. Вспомним недавние матчи с участием «Желанной», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с «Синими» из Эмполи. В 1/8 плей-офф Лиги чемпионов «Чёрно-синие» с общим счётом 2:3 по сумме двух встреч уступили «Матрасникам» из Мадрида.

17 марта на своём поле ничью раскатали «Змеи» с «Лазурно-белыми» из Неаполя.

«Эмполи»

«Синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A занимают семнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Эмполи» за последнее время. В рамках матча 28-го тура чемпионата Италии «Синие» уступили в Милане местным «Дьяволам» (0:1).

15 марта с минимальным счётом «Эмполи» проиграл дома «Борзым» из Болоньи.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Интер» – 1.20
  • Ничья – 7.40
  • Победит «Эмполи» – 14.00
  • Победит «Интер» с форой -1.5 гола – 1.58
  • Тотал голов больше 3.5 – 2.27
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.61

Статистика

  • Три победы одержали «Чёрно-синие» в пяти крайних матчах
  • За аналогичный период «Эмполи» выиграл только в одной встрече
  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу «Интера» с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.58. Как минимум, с разницей в пару мячей «Змеи» обыграют в будущей встрече «Синих» из Эмполи. «Желанная» в отличной форме и гости не смогут увезти очки из Милана.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Интер
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