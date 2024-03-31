«Интер» – «Эмполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 30-го тура Серии A чемпионата Италии «Интер» – «Эмполи», который состоится 1 апреля 2024 года
«Интер»
«Чёрно-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на первой строчке. Вспомним недавние матчи с участием «Желанной», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с «Синими» из Эмполи. В 1/8 плей-офф Лиги чемпионов «Чёрно-синие» с общим счётом 2:3 по сумме двух встреч уступили «Матрасникам» из Мадрида.
17 марта на своём поле ничью раскатали «Змеи» с «Лазурно-белыми» из Неаполя.
«Эмполи»
«Синие» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A занимают семнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Эмполи» за последнее время. В рамках матча 28-го тура чемпионата Италии «Синие» уступили в Милане местным «Дьяволам» (0:1).
15 марта с минимальным счётом «Эмполи» проиграл дома «Борзым» из Болоньи.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 1.20
- Ничья – 7.40
- Победит «Эмполи» – 14.00
- Победит «Интер» с форой -1.5 гола – 1.58
- Тотал голов больше 3.5 – 2.27
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.61
Статистика
- Три победы одержали «Чёрно-синие» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «Эмполи» выиграл только в одной встрече
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
В предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу «Интера» с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.58. Как минимум, с разницей в пару мячей «Змеи» обыграют в будущей встрече «Синих» из Эмполи. «Желанная» в отличной форме и гости не смогут увезти очки из Милана.