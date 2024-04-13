Танцы с репутацией. Гринвуд может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 16:10

На «Олд Траффорд» должны принять сложное решение.

«Манчестер Юнайтед» стоит перед выбором: что ему делать с Мэйсоном Гринвудом? Оставить у себя, отдать в аренду или продать навсегда? И этот вопрос стоял перед МЮ в последние два с половиной года. Его решение постоянно откладывалось. Сейчас Гринвуд проводит сезон в «Хетафе» на правах аренды, но близится время, когда нужно делать следующий шаг – срок аренды заканчивается в следующем месяце. А будущее некогда одного из самых талантливых футболистов «Юнайтед» пока не прояснено.

Более того, когда 27,7 процента акций «Манчестер Юнайтед» приобрел Джим Рэтклифф, ясности стало еще меньше. Потому что теперь новая команда менеджеров будет решать, что дальше делать с 22-летним футболистом. Появился сценарий, при котором Гринвуд вообще может вернуться в «Манчестер» и снова заиграть в нём, а клуб откажется от идеи новой аренды или продажи игрока.

Причина разрыва

Мэйсон не играл за «Юнайтед» с января 2022 года, когда вышел на поле в матче с «Вест Хэмом». Неделю спустя его арестовали по подозрению в изнасиловании. Клуб поспешил откреститься от 20-летнего футболиста, преступившего закон. В октябре 2022 года прокуратура выдвинула окончательные обвинения: в попытке изнасилования, принуждения, избиения.

Судебное разбирательство было назначено на ноябрь 2023 года. Однако в феврале того года прокуратура сняла все обвинения с Гринвуда, потому что новые материалы в деле, а также показания ключевых свидетелей не давали никакой перспективы для вынесения обвинительного приговора.

Впоследствии «Юнайтед» заявил, что проведёт своё собственное расследование. Оно завершилось в августе 2023 года, и клуб отметил, что Гринвуд не возобновит карьеру на «Олд Траффорд». В сообщении МЮ говорилось, что все вовлеченные стороны, включая самого Мэйсона, понимают, с какими трудностями пришлось бы всем столкнуться при возвращении игрока в команду. В первую очередь, речь идет о репутационном и этическом аспекте. Поэтому и футболист, и клуб решили, что Гринвуду лучше продолжить карьеру где-то в другом месте.

Переход Гринвуда в «Хетафе» на правах аренды был завершён в последний момент летнего трансферного окна 2023 года. Но это было не решением вопроса Гринвуда, а его отсрочкой. В конце мая этого года МЮ снова придётся вернуться к этому вопросу.

Изменение позиции

Внутренние опасения в «Юнайтед» остались. Они касаются реакции женской команды клуба на перспективу возвращения Гринвуда. Прошлым летом это имело большое значение для принятия итогового решения. Также угроза нанесения репутационного удара, что может повлечь за собой негативную реакцию спонсоров. Да и некоторые болельщики открыто выступали против того, чтобы Мэйсон возвращался. Но с тех пор некоторые аспекты вопроса изменились. Главным образом, они касаются органа, принимающего решения. Теперь за это отвечают структуры Джима Рэтклиффа.

Его спрашивали о судьбе Гринвуда. И бизнесмен подчеркнул, что рассматривает все возможные варианты развития событий:

Он футболист «Манчестер Юнайтед». И мы за него отвечаем. Да, нам нужно принять решение. Это очевидно. Но решение еще не принято. Мы должны ориентироваться на факты, а не на шумиху. И на основе фактов нужно принять справедливое решение. По сути, все сводится к вопросу о том, хороший он парень или нет, сможет ли он хорошо играть за МЮ и устроит ли это болельщиков?

Уже появилась информация, что Гринвудом заинтересовались «Барселона» и «Атлетико». Правда, каталонцы свой пыл чуть убавили. Их главным контактным лицом в «Манчестере» по поводу Гринвуда был Джон Мерто, но он покинул пост футбольного директора МЮ , поэтому расклад изменился.

Зато к заинтересованным присоединился «Ювентус». Впрочем, и туринцев, и «Атлетико» смущает сумма, которую МЮ хотел бы выручить за Гринвуда. Она составляет 30 миллионов фунтов стерлингов, что для игрока, который имеет проблемы с выступлением за родной клуб, кажется великоватым.

Поиск решения

Самым простым выходом станет новая аренда. Но она снова будет временным решением. Тот же «Хетафе» хочет удержать Гринвуда. Он в составе мадридской команды забил шесть мячей, делал пять голевых передач в 25 матчах Ла Лиги, хорошо себя проявил, показал, что талант не растерян. Собственно, поэтому все обсуждения вокруг Мэйсона и продолжаются.

Но если «Хетафе» захочет продлить аренду еще на год, то МЮ должен постараться подписать с Гринвудом новый контракт, потому что нынешний истекает в 2025-м. Иначе Мэйсон уйдет бесплатно, и ни о каких 30 миллионах «Юнайтед» мечтать не сможет. Продление контракта с Гринвудом тоже вызовет вопросы, однако избавляться от игрока за более низкую цену, просто, чтобы подвести черту под этой историей, МЮ не хочет.

Сам Гринвуд с семьей неплохо устроился в Испании, были опасения, что его там встретят враждебно, но ничего такого не обнаружилось. Впрочем, экономические причины могли бы его мотивировать вернуться в Англию, где он сможет зарабатывать гораздо больше. При этом растет риск встретить недружелюбие со стороны британской публики.