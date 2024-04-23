«Лорьян» – ПСЖ: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.04.2024)

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сегодня, 19:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Лорьян» – ПСЖ , который состоится 24 апреля 2024 года

«Лорьян»

«Мерлузовые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Франции находятся на предпоследней строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Оранжевых» за последнее время. Три поражения к ряду потерпели «Мерлузовые» на текущий момент. В сухую, пропустив два гола, «Лорьян» уступил на выезде команде «Монпелье».

19 апреля со счётом 3:0 «Ницца» дома выиграла у «Оранжевых».

ПСЖ

«Парижане» возглавляют турнирную таблицу Лиги 1 на данный момент. Команда уже отобралась в групповой этап следующего сезона Лиги чемпионов. Рассмотрим недавние матчи с участием «Красно-синих» за последнее время. С общим счётом 6:4 по сумме двух встреч «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

На прошлых выходных ПСЖ выиграл со счётом 4:1 у «Лиона».

Котировки БК Pinnacle

Победят «Лорьян» – 7.20

Ничья – 5.40

Победит ПСЖ – 1.40

– 1.40 Победит ПСЖ с форой -1.5 гола – 2.01

с форой -1.5 гола – 2.01 Тотал голов больше 3.5 – 2.16

Тотал голов меньше 3.5 – 1.64

Статистика

В четырёх матчах из пяти последних «Оранжевые» проиграли

За такой же период «Пари Сен-Жермен» уступил в одной встрече

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз