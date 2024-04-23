«Лорьян» – ПСЖ: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Лорьян» – ПСЖ, который состоится 24 апреля 2024 года
«Лорьян»
«Мерлузовые» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Франции находятся на предпоследней строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Оранжевых» за последнее время. Три поражения к ряду потерпели «Мерлузовые» на текущий момент. В сухую, пропустив два гола, «Лорьян» уступил на выезде команде «Монпелье».
19 апреля со счётом 3:0 «Ницца» дома выиграла у «Оранжевых».
ПСЖ
«Парижане» возглавляют турнирную таблицу Лиги 1 на данный момент. Команда уже отобралась в групповой этап следующего сезона Лиги чемпионов. Рассмотрим недавние матчи с участием «Красно-синих» за последнее время. С общим счётом 6:4 по сумме двух встреч «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
На прошлых выходных ПСЖ выиграл со счётом 4:1 у «Лиона».
Котировки БК Pinnacle
- Победят «Лорьян» – 7.20
- Ничья – 5.40
- Победит ПСЖ – 1.40
- Победит ПСЖ с форой -1.5 гола – 2.01
- Тотал голов больше 3.5 – 2.16
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.64
Статистика
- В четырёх матчах из пяти последних «Оранжевые» проиграли
- За такой же период «Пари Сен-Жермен» уступил в одной встрече
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
«Пари Сен-Жермен» пока не гарантировал себе чемпионство. Гости не позволят себе потерять очки в будущей встрече с «Оранжевыми». В предстоящем матче компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.40 на победу ПСЖ.