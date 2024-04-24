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«Пари НН» – «Локомотив»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.04.2024)

сегодня, 02:05
«Пари НН» – «Локомотив»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Пари НН» – «Локомотив» Москва, который состоится 24 апреля 2024 года

«Пари НН»

«Нижегородцы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на десятой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Пари НН», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего футбольного поединка с «Локо». В рамках матча 24-го тура Премьер-лиги с разницей в пару мячей «Нижний Новгород» проиграл на выезде «Оренбургу» (1:3).

На прошлых выходных «Динамовцы» в гостях взяли верх над «Пари НН» со счётом 4:1. «Локомотив»

«Железнодорожники» на сегодняшний день в турнирной таблице РПЛ занимают пятое место. Вспомним несколько матчей с участием «Паровозов» за последнее время. 13 апреля со счётом 3:3 вничью сыграли «Красно-зелёные» с «Армейцами».

На прошлых выходных со счётом 1:1 вничью завершилась выездная игра с «Казанцами».

Котировки БК Pinnacle

  • Победят «Пари НН» – 3.80

  • Ничья – 3.60

  • Победит «Локомотив» – 2.01

  • Победит «Локомотив» с форой -1.5 гола – 3.35

  • Тотал голов больше 2.5 – 1.93

  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.87

Статистика

  • Четыре поражения к ряду потерпели «Нижегородцы» на данный момент

  • Из пяти крайних матчей «Паровозы» уступили в одной встрече

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

  • «Железнодорожники» выиграли у «Пари НН» в трёх крайних очных встречах.

Прогноз

В двух последних очных матчах «Нижегородцы» не смогли забить ни одного гола в ворота «Локо». В будущей встрече «Красно-зелёные» должны взять три очка. С коэффициентом 2.01 компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Локомотива».

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