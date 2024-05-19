«Манчестер Сити» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (19.05.2024)

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вчера, 14:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 38-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Вест Хэм», который состоится 19 мая 2024 года

«Манчестер Сити»

«Ман Сити» за тур до окончания чемпионата возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Горожан», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего футбольного поединка с «Молотобойцами». «Манчестер Сити» в шести матчах к ряду выигрывает своих оппонентов. Со счётом 5:1 дома «Манчестер Сити» взял верх над «Волками» из Вулверхэмптона в матче 36-го тура чемпионата. В сухую, забив четыре гола, «Небесно-голубые» обыграли «Дачников» из Фулема на прошлых выходных.

14-го числа текущего месяца «Ман Сити» выиграл у «Тоттенхэма» со счётом 2:0.

«Вест Хэм»

«Железные» в турнирной таблице Премьер-лиги занимают девятое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Вест Хэма» за последнее время. Со счётом 2:2 вничью сыграли «Молотобойцы» с «Красными» из Ливерпуля в 35-ом туре чемпионата Англии. «Челси» с разгромным счётом взял верх над «Железными».

На прошлых выходных 3:1 «Вест Хэм» выиграл у «Шляпников» из Лутона.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.08

Ничья – 14.00

Победит «Вест Хэм» – 23.00

Победит «Манчестер Сити» с форой -2.5 гола – 1.60

Тотал голов больше 4.5 – 2.00

Тотал голов меньше 4.5 – 1.80

Статистика

Восемь побед одержали «Горожане» в десяти крайних футбольных поединках

За такой же период «Вест Хэм» выиграл в двух встречах

Четыре очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз