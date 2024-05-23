«Дженоа» – «Болонья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (24.05.2024)

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вчера, 13:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 38-го тура Серии A чемпионата Италии «Дженоа» – «Болонья», который состоится 24 мая 2024 года

«Дженоа»

«Красно-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии занимают одиннадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Грифонов» за последнее время. На выезде со счётом 3:3 вничью сыграли «Генуэзцы» с «Дьяволами» из Милана в рамках матча 35-го тура Серии A. С разницей в один мяч «Красно-синие» дома взяли верх над командой «Сассуоло» (2:1).

На прошлых выходных с минимальным счётом «Рома» выиграла у «Дженоа».

«Болонья»

«Борзые» за тур до окончания текущего сезона Серии A находятся на третьей строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Болоньи», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Дженоа». Нулевую ничью раскатали «Борзые» с «Быками» из Турина в рамках матча 35-го тура чемпионата Италии. Со счётом 2:0 «Болонья» выиграла у «Лазурно-белых» из Неаполя.

20 марта со счётом 3:3 вничью сыграли «Борзые» с «Ювентусом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дженоа» – 3.45

Ничья – 3.45

Победит «Болонья» – 2.19

Победит «Болонья» с форой -1.5 гола – 3.90

Тотал голов больше 2.5 – 2.16

Тотал голов меньше 2.5 – 1.64

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Три поражения потерпели «Грифоны» в десяти последних матчах

За такой же период «Борзые» уступили в одной встрече.

Прогноз

«Болонья» не сможет подняться выше третьей строчки, но сразу несколько команд претендуют на место «Борзых», поэтому гости в предстоящем матче не потеряют очки. С коэффициентом 2.19 в будущей игре ставку предлагаем сделать на победу «Болоньи».