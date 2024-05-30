«Дандолк» – «Дерри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (31.05.2024)

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30 мая 2024, 19:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дандолк» – «Дерри Сити», который состоится 31 мая 2024 года

«Дандолк»

«Лилово-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают последнее место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Дандолка» за последнее время. С минимальным счётом дома «Лилово-белые» взяли верх над клубом «Шемрок Роверс».

24 мая со счётом 2:0 «Голуэй Юнайтед» выиграл у «Дандолка».

«Дерри Сити»

«Кондитеры» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-дивизиона находятся на второй строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Красно-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Лилово-белыми». На своём поле с минимальным счётом «Шемрок Роверс» одержал победу над командой «Дерри Сити» в рамках матча 25-го тура чемпионата Ирландии.

Дома со счётом 2:2 вничью сыграли «Кондитеры» со «Слайго Роверс».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дандолк» – 4.60

Ничья – 3.50

Победит «Дерри Сити» – 1.83

Победит «Дерри Сити» с форой -1.5 гола – 3.20

Тотал голов больше 2.5 – 2.23

Тотал голов меньше 2.5 – 1.61

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Только одну победу одержал «Дандолк» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Кондитеры» выиграли в двух встречах.

Прогноз

С коэффициентом 1.83 в будущей встрече компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу команды «Дерри Сити». Свои три очка «Кондитеры» возьмут в предстоящем матче.