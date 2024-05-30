«Дандолк» – «Дерри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (31.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Дандолк» – «Дерри Сити», который состоится 31 мая 2024 года
«Дандолк»
«Лилово-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии занимают последнее место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Дандолка» за последнее время. С минимальным счётом дома «Лилово-белые» взяли верх над клубом «Шемрок Роверс».
24 мая со счётом 2:0 «Голуэй Юнайтед» выиграл у «Дандолка».
«Дерри Сити»
«Кондитеры» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-дивизиона находятся на второй строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Красно-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Лилово-белыми». На своём поле с минимальным счётом «Шемрок Роверс» одержал победу над командой «Дерри Сити» в рамках матча 25-го тура чемпионата Ирландии.
Дома со счётом 2:2 вничью сыграли «Кондитеры» со «Слайго Роверс».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Дандолк» – 4.60
- Ничья – 3.50
- Победит «Дерри Сити» – 1.83
- Победит «Дерри Сити» с форой -1.5 гола – 3.20
- Тотал голов больше 2.5 – 2.23
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.61
Статистика
- Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
- Только одну победу одержал «Дандолк» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «Кондитеры» выиграли в двух встречах.
Прогноз
С коэффициентом 1.83 в будущей встрече компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу команды «Дерри Сити». Свои три очка «Кондитеры» возьмут в предстоящем матче.