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«Лестер» подписал новое соглашение с основным полузащитником

сегодня, 18:22

Полузащитник «Лестера» Вилфрид Ндиди продлил контракт с клубом. Футболист продолжит выступать за команду до июня 2027 года.

Нигериец стал игроком «лис» в январе 2017 года.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Игорь Смирнов 4 (раскрыть)
сегодня в 19:31
Промес, ты это?
Скоро все наладится!!
3xaedm43qzuc
3xaedm43qzuc
сегодня в 19:28
Это отличная новость для «Лестера» и Вилфрида Ндиди! Продление контракта показывает уверенность клуба в полузащитнике и его вкладе в успех команды. Теперь у Ндиди будет больше времени, чтобы проявить себя и помочь «Лестеру» достичь новых высот в чемпионате.
Игорь Смирнов 4
Игорь Смирнов 4
сегодня в 19:19
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:42
думал, что Ндиди давно ушел из Лестера.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:41
Продлили,значит так и надо.
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