Индзаги продлил контракт с «Интером»

«Интер» объявил о продлении контракта с главным тренером клуба Симоне Индзаги.
Специалист будет работать с командой до 2026 года.
Индзаги возглавил «нерадзурри» в июне 2021-го. Под его руководством «Интер» побеждал в чемпионате, Кубке и Суперкубке Италии.
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.