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Индзаги продлил контракт с «Интером»

сегодня, 18:42

«Интер» объявил о продлении контракта с главным тренером клуба Симоне Индзаги.

Специалист будет работать с командой до 2026 года.

Индзаги возглавил «нерадзурри» в июне 2021-го. Под его руководством «Интер» побеждал в чемпионате, Кубке и Суперкубке Италии.

Индзаги продлил контракт с «Интером»

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сегодня в 19:27
Продление контракта главного тренера «Интера» Симоне Индзаги до 2026 года свидетельствует о доверии руководства клуба к специалисту и его успешной работе. Индзаги привёл команду к победе в трёх главных турнирах Италии, что говорит о высоком уровне его тренерского мастерства.
Игорь Смирнов 4
Игорь Смирнов 4
сегодня в 19:17
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:52
Отличная новость для всех нерадзурри! Индзаги добился отличного результата в клубе, команда показывает очень симпатичную игру и думаю все стороны довольны продлением контракта! Удачи ему и новых больших побед!
Гость
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