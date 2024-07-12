Индзаги продлил контракт с «Интером»

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сегодня, 18:42

«Интер» объявил о продлении контракта с главным тренером клуба .

Специалист будет работать с командой до 2026 года.

Индзаги возглавил «нерадзурри» в июне 2021-го. Под его руководством «Интер» побеждал в чемпионате, Кубке и Суперкубке Италии.