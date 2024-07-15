Варан озера Комо. Дебютант Серии А развил невиданную активность на трансферном рынке

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вчера, 16:34

Сеск Фабрегас собирает стареющих звёзд.

Клубы Серии А продолжают подготовку к новому сезону. Очень активен «Комо», вернувшийся в элиту после паузы в 21 год. Конечно, главный тренер «жителей озёрного края» Сеск Фабрегас следил за игрой сборной Испании на Евро и искренне порадовался за своих соотечественников. Особенно за Хесуса Наваса, с которым Фабрегас выигрывал чемпионаты мира и Европы. Но у бывшего полузащитника сборной Испании нынче другие заботы. Ему предстоит дебют в Серии А, причём в роли главного тренера.

«Комо» добился желанного повышения в классе, но с прошлогодним составом в элите итальянского футбола делать нечего. Как вышли, так и вылетят. Поэтому летом началась кропотливая работа по укреплению рядов. И уже есть некоторые результаты.

Шанс для Белотти

Пока сборная Италии бездарно защищала свой титул на германских стадионах, один из чемпионов 2020 года Андреа Белотти подписал контракт с «Комо». 30-летний нападающий обошёлся в 4,5 миллиона евро, и «Рома» довольно быстро приняла предложение новичков. Белотти — фигура интересная. На протяжении многих лет лучший бомбардир «Торино» отбивался от разных предложений и оставался верен «гранатовым». Но два года назад Андреа позволил «Роме» себя уговорить, о чём потом пожалел. В новой команде у него игра не пошла. Не принесла счастья и аренда в «Фиорентине». Поэтому для сильного нападающего переход в «Комо» — возможность перезапустить карьеру. А что такое приход сильного, забивного и ещё не старого нападающего для «Комо» — лишний раз говорить не надо.

Также «Комо» выкупил у «Лечче» крайнего нападающего Габриэла Сфереццу. Последние полгода маленький (168 см) бразилец был арендован «озёрниками». Видимо, пришёлся ко двору, раз «Комо» согласился заплатить 5 миллионов. Также подписаны контракты с австрийским нападающий Матиасом Браунодером и ивуарийцем Лассиной Коне. Но это, как вы понимаете, далеко не всё.

Старый толстый лысый Пепе

В Серии В ворота «Комо» защищал хорват Адриан Шемпер. Но, видимо, в клубе решили, что вратарская линия нуждается в усилении. И тут Сеск Фабрегас вспомнил про своего давнего знакомого. С которым они провели немало времени в сборной Испании, брали золото чемпионата мира-2010 и выигрывали Евро-2012. Вообще Хосе Мануэль Рейна, более известный как Пепе, собирался зачехлить перчатки нынешним летом. В августе ему исполнится 42. В последнее время бывший страж ворот «Ливерпуля», «Наполи», «Баварии» и «Лацио» грел лавочку в «Вильярреале», клубе, в котором двадцать лет назад поверили в воспитанника «Барселоны».

Но возраст, лишний вес и тем более отсутствие волос на голове — не помеха. Сеск Фабрегас убедился, что старый приятель в порядке. Поэтому предложил Пепе повременить с уходом. Испанец взял время на размышление. А потом согласился подписать контракт сроком на год. Вряд ли Рейна будет основным вратарём «Комо». Для этого имеется Шемпер. Но если нужно, то ветеран займёт место в воротах и сыграет, как в былые годы. Тем более опыт выступлений в Серии А у Пепе более чем солидный.

В ожидании Рафаэля

Но Белотти и Рейна ещё не самый крупный улов. В ближайшее время футболку «Комо» может примерить ещё один звёздный новичок — чемпион мира 2018 и трёхкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Рафаэль Варан. Контракт 31-летнего француза с «Манчестер Юнайтед» истёк, и теперь он волен выбирать команду по душе.

Футболиста очень хотели видеть у себя несколько аравийских клубов. Да и ряд европейских команд были готовы «заслать сватов». Но в субботу стало известно, что в славной карьере Варана наметился интересный вираж. Авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил, что Варан согласился перейти в «Комо». И не просто согласился, а уже согласовал условия личного контракта. Осталось пройти медосмотр и подписать соглашение.

Конечно, в Италии и не только задаются вопросом — а что забыл ещё молодой и успешный Варан в такой дыре (в футбольном плане), как «Комо»? Ведь удел новой команды Рафаэля — борьба за выживание. О трофеях и еврокубках можно даже не мечтать. Вряд ли Варану стоит рассчитывать на зарплату, как в «Манчестер Юнайтед» или в Саудовской Аравии. Магия имени Фабрегаса? Так ведь Сеск был выдающимся футболистом. А как тренер он пока никто и звать его никак. К тому же вряд ли Рафаэль и Сеск вообще знакомы. Переход из «Манчестер Юнайтед» в «Комо» в 31 год — своего рода затворничество. Поэтому итальянцы пока не верят, что некогда звёздный защитник будет играть за «Комо». И поверят только после презентации.

Варан не единственный футболист «Манчестер Юнайтед», которого хочет видеть у себя Франсеск Фабрегас. Новички Серии А заинтересованы в приглашении 28-летнего нападающего Антони Марсьяля, который недавно стал свободным агентом. Француз собирался продолжить карьеру в «Бешикташе», но дорогу ему перешёл итальянец Чиро Иммобиле.

Пепе Рейна может приехать из «Вильярреала» не один, а с другом. Левым защитником Альберто Морено, ранее выступавшим за «Севилью» и «Ливерпуль». Контракт 32-летнего испанца с «подводниками» закончен, и Альберто открыт для предложений. Поэтому его появление более чем вероятно.

Как видим, «Комо» настроен очень серьёзно и ведёт себя активнее остальных клубов Серии А. Как менеджер Франсеск Фабрегас проявил себя с наилучшей стороны. Но посмотрим, каким тренером он окажется.