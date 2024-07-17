"Фламенго” — "Крисиума”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (20.07.2024)

1721206646

сегодня, 11:57

"Фламенго”

"Стервятник” на данный момент стоит на 4-м месте в рейтинге КОНМЕБОЛ . Освежим в памяти результаты последней пары матчей с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход встречи с "Крисиумой”. Седьмого июля команда сыграла вничью с "Куябой”.

12-го числа "Фламенго” проиграли "Форталезе” с разницей в один мяч.

"Крисиума”

"Тигры” в рейтинге КБФ занимают 42-е место. Вспомним результаты последних двух матчей с их участием. 12-го июля поединок с "Флуминенсе” завершился вничью.

17-го числа встреча, которая произошла с "Коринтианс” закончилась поражением "Крисиумы” с разницей в один мяч (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победа "Фламенго” — 1.43

Ничья — 4.60

Победа "Крисиумы” — 7.40

Победа "Фламенго” с форой -1.5 — 2.22

ТБ 3.5 — 2.84

3.5 — 2.84 ТМ 3.5 — 1.35

Статистика

"Фламенго” победили в двух из пяти последних матчей.

"Крисиума” победила только в одной игре.

Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

"Фламенго” показывает неплохую игру в последнее время. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Фламенго” с коэффициентом 1.43.