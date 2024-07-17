"Фламенго” — "Крисиума”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (20.07.2024)

"Фламенго”
"Стервятник” на данный момент стоит на 4-м месте в рейтинге КОНМЕБОЛ. Освежим в памяти результаты последней пары матчей с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход встречи с "Крисиумой”. Седьмого июля команда сыграла вничью с "Куябой”.
12-го числа "Фламенго” проиграли "Форталезе” с разницей в один мяч.
"Крисиума”
"Тигры” в рейтинге КБФ занимают 42-е место. Вспомним результаты последних двух матчей с их участием. 12-го июля поединок с "Флуминенсе” завершился вничью.
17-го числа встреча, которая произошла с "Коринтианс” закончилась поражением "Крисиумы” с разницей в один мяч (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победа "Фламенго” — 1.43
- Ничья — 4.60
- Победа "Крисиумы” — 7.40
- Победа "Фламенго” с форой -1.5 — 2.22
- ТБ 3.5 — 2.84
- ТМ 3.5 — 1.35
Статистика
-
"Фламенго” победили в двух из пяти последних матчей.
-
"Крисиума” победила только в одной игре.
- Последняя очная встреча закончилась вничью.
Прогноз
"Фламенго” показывает неплохую игру в последнее время. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Фламенго” с коэффициентом 1.43.