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"Фламенго” — "Крисиума”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (20.07.2024)

сегодня, 11:57

"Фламенго”

"Стервятник” на данный момент стоит на 4-м месте в рейтинге КОНМЕБОЛ. Освежим в памяти результаты последней пары матчей с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход встречи с "Крисиумой”. Седьмого июля команда сыграла вничью с "Куябой”.

12-го числа "Фламенго” проиграли "Форталезе” с разницей в один мяч.

"Крисиума”

"Тигры” в рейтинге КБФ занимают 42-е место. Вспомним результаты последних двух матчей с их участием. 12-го июля поединок с "Флуминенсе” завершился вничью.

17-го числа встреча, которая произошла с "Коринтианс” закончилась поражением "Крисиумы” с разницей в один мяч (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победа "Фламенго” — 1.43
  • Ничья — 4.60
  • Победа "Крисиумы” — 7.40
  • Победа "Фламенго” с форой -1.5 — 2.22
  • ТБ 3.5 — 2.84
  • ТМ 3.5 — 1.35

Статистика

  • "Фламенго” победили в двух из пяти последних матчей.

  • "Крисиума” победила только в одной игре.

  • Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

"Фламенго” показывает неплохую игру в последнее время. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Фламенго” с коэффициентом 1.43.

Все комментарии
s436pt9e7nux
s436pt9e7nux
сегодня в 13:26
Учитывая последние результаты и форму команд, можно сделать вывод, что «Фламенго» выглядит предпочтительнее и имеет больше шансов на победу.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:03
Послушаем рекомендации и поставим на хозяев - Ф1(-1).
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