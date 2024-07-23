"Милсами” — "Астана”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (25.07.2024)

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сегодня, 13:34

"Милсами”

"Красные орлы” на данный момент занимают 267-е место в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последней пары сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Астаной”. 11-го июля команда обыграла "Торпедо-БелАЗ” с разницей в два мяча (2:4).

18-го числа встреча все с той же командой закончилась вничью (0:0).

"Астана”

"Горожане” на данный момент располагаются на 135-м месте в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных поединков с их участием. Седьмого июля команда выиграла с отрывом в пять мячей у "Каспий Актау” (5:0),.

19-го числа "Астана” обыграла клуб "Шахтер Караганда” со счетом 4:2.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Милсами” — 3.52

· Ничья — 3.44

· Победит Астана” — 2.04

· Победит "Астана” с форой -1.5 — 1.04

· ТБ 3.5 — 3.42

· ТМ 3.5 — 1.25

Статистика

· "Милсами” победили в одном матче из пяти последних.

· У "Астаны” за тот же период времени три победы.

· Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

"Астана” ведет неплохую серию игр. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу казахского клуба с коэффициентом 2.04.