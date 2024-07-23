"Гоу Эхед Иглс” — "Бранн”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (25.07.2024)

"Гоу Эхед Иглс”
Футбольный клуб на данный момент располагается на 118-м месте. Освежим в памяти результаты последних сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Бранном”. 12-го числа команда уступила "Юнион Сент-Жиллуа” один мяч (2:1).
17-го июля футбольный клуб обыграл "Гент” со счетом 2:1.
"Бранн”
"Красные” в рейтинге УЕФА занимают 204-е место. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей с их участием. Встреча с "Хёугесунном” 13-го июля закончилась вничью с результатом 1:1.
20-го числа поединок с командой "Сарпсборг 08” закончилась с таким же счетом.
Котировки БК Pinnacle
· Победа "Гоу Эхед Иглс” — 2.21
· Ничья — 3.58
· Победит "Бранн” — 3.00
· Победа нидерландской команды с форой -1.5 — 3.94
· ТБ 3.5 — 2.67
· ТМ 3.5 — 1.39
Статистика
· "Гоу Эхед Иглс” победили в четырех последних матчах из пяти.
· "Бранн” за тот же период времени получила один триумф.
· Очных встреч у команд еще не было.
Прогноз
Нидерландский футбольный клуб ведет отличную серию игр. Рекомендуем сделать ставку на победу "Гоу Эхед Иглс” в БК Pinnacle с коэффициентом 2.21.