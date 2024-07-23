"Гоу Эхед Иглс” — "Бранн”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (25.07.2024)

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сегодня, 15:04

"Гоу Эхед Иглс”

Футбольный клуб на данный момент располагается на 118-м месте. Освежим в памяти результаты последних сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Бранном”. 12-го числа команда уступила "Юнион Сент-Жиллуа” один мяч (2:1).

17-го июля футбольный клуб обыграл "Гент” со счетом 2:1.

"Бранн”

"Красные” в рейтинге УЕФА занимают 204-е место. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей с их участием. Встреча с "Хёугесунном” 13-го июля закончилась вничью с результатом 1:1.

20-го числа поединок с командой "Сарпсборг 08” закончилась с таким же счетом.

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Гоу Эхед Иглс” — 2.21

· Ничья — 3.58

· Победит "Бранн” — 3.00

· Победа нидерландской команды с форой -1.5 — 3.94

· ТБ 3.5 — 2.67

· ТМ 3.5 — 1.39

Статистика

· "Гоу Эхед Иглс” победили в четырех последних матчах из пяти.

· "Бранн” за тот же период времени получила один триумф.

· Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

Нидерландский футбольный клуб ведет отличную серию игр. Рекомендуем сделать ставку на победу "Гоу Эхед Иглс” в БК Pinnacle с коэффициентом 2.21.