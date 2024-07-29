"Хеккен” — "Дюделанж”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (31.07.2024)

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29 июля 2024, 18:42

"Хеккен”

"Осы” на данный момент располагаются на 275-м месте в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Дюделанжем”. 25-го числа команда обыграла своего будущего соперника с разницей в четыре мяча (6:2).

28-го июля "Хеккен” выиграли у "Вестерос” с результатом 4:0.

"Дюделанж”

Футбольный клуб на данный момент располагается на 141-м месте в рейтинге УЕФА . Вспомним результаты последней пары матчей сыгранных с его участием. 18-го июля команда обыграла "Атлетик Эскальдес” с результатом 2:0.

25-го числа "Дюделанж” уступил своему будущему сопернику четыре мяча (6:2).

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Хеккен” — 1.13

· Ничья — 8.30

· Победит "Дюделанж” — 17.00

· Победит "Хеккен” с форой -1.5 — 1.40

· ТБ 3.5 — 1.83

· ТМ 3.5 — 1.95

Статистика

· "Хеккен” среди последних пяти игр победил в трех играх.

· "Дюделанж” за тот же период времени получил три триумфа.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Хеккена”.

Прогноз

Оглядываясь на прошлую встречу рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу команды "Хеккен” с коэффициентом 1.13.