"Хеккен” — "Дюделанж”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (31.07.2024)

"Хеккен”
"Осы” на данный момент располагаются на 275-м месте в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Дюделанжем”. 25-го числа команда обыграла своего будущего соперника с разницей в четыре мяча (6:2).
28-го июля "Хеккен” выиграли у "Вестерос” с результатом 4:0.
"Дюделанж”
Футбольный клуб на данный момент располагается на 141-м месте в рейтинге УЕФА. Вспомним результаты последней пары матчей сыгранных с его участием. 18-го июля команда обыграла "Атлетик Эскальдес” с результатом 2:0.
25-го числа "Дюделанж” уступил своему будущему сопернику четыре мяча (6:2).
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Хеккен” — 1.13
· Ничья — 8.30
· Победит "Дюделанж” — 17.00
· Победит "Хеккен” с форой -1.5 — 1.40
· ТБ 3.5 — 1.83
· ТМ 3.5 — 1.95
Статистика
· "Хеккен” среди последних пяти игр победил в трех играх.
· "Дюделанж” за тот же период времени получил три триумфа.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Хеккена”.
Прогноз
Оглядываясь на прошлую встречу рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу команды "Хеккен” с коэффициентом 1.13.