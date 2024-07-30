"Силькеборг” — "Мольде”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

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вчера, 12:35

"Силькеборг”

На данный момент этот футбольный клуб располагается на 222-м месте в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Мольде”. 25-го июля команда проиграла своему будущему сопернику с результатом 3:1.

28-го числа "Силькеборг” уступил "Ольбургу” один мяч (2:1).

"Мольде”

"МФК” на данный момент занимают 94-е место в рейтинге УЕФА . Вспомним результаты последней пары матчей сыгранных с его участием. 25-го числа команда обыграла своего будущего соперника со счетом 3:1.

28-го июля "Мольде” уступили "Викингу” один мяч” (1:0).

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Силькеборг” — 2.53

· Ничья — 3.60

· Победит "Мольде” — 2.62

· Победит "Мольде” с форой -1.5 — 1.14

· ТБ 3.5 — 2.68

· ТМ 3.5 — 1.39

Статистика

· "Силькеборг” выиграл в двух поединках из пяти последних.

· "Мольде” за такой же период времени получили два триумфа.

· Последняя очная встреча завершилась в пользу "Мольде”.

Прогноз

Недавняя очная встреча завершилась победой норвежской команды. Поэтому рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Мольде” с коэффициентом 2.62.