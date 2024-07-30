"Пайде” — "Стьярнан”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

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вчера, 21:38

"Пайде”

Футбольный клуб на данный момент располагается на 243-м месте в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи со "Стьярнаном”. 21-го июля команда обыграла "Таллинну Калев” с результатом 3:1.

25-го числа "Пайде” проиграли своему будущему сопернику со счетом 1:2.

"Стьярнан”

"Звезды” на данный момент располагаются на 368-м месте в рейтинге УЕФА . Вспомним последнюю пару поединков сыгранных с их участием. 25-го числа команда выиграла своего будущего соперника с результатом 2:1.

28-го июля "Стьярнан” обыграл "Акранес” со счетом 3:1.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Пайде” — 2.97

· Ничья — 3.44

· Победит "Стьярнан” — 2.29

· Победит "Стьярнан” с форой -1.5 — 1.08

· ТБ 3.5 — 3.04

· ТМ 3.5 — 1.31

Статистика

· "Пайде” получили два триумфа среди последних пяти игр.

· "Стьярнан” за тот же период времени выиграл четыре раза.

· Последняя очная встреча завершилась в пользу "Стьярнана”.

Прогноз

Беря во внимание результаты последней встречи рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу "Стьярнана” с коэффициентом 2.29.