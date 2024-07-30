"Пайде” — "Стьярнан”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

"Пайде”
Футбольный клуб на данный момент располагается на 243-м месте в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи со "Стьярнаном”. 21-го июля команда обыграла "Таллинну Калев” с результатом 3:1.
25-го числа "Пайде” проиграли своему будущему сопернику со счетом 1:2.
"Стьярнан”
"Звезды” на данный момент располагаются на 368-м месте в рейтинге УЕФА. Вспомним последнюю пару поединков сыгранных с их участием. 25-го числа команда выиграла своего будущего соперника с результатом 2:1.
28-го июля "Стьярнан” обыграл "Акранес” со счетом 3:1.
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Пайде” — 2.97
· Ничья — 3.44
· Победит "Стьярнан” — 2.29
· Победит "Стьярнан” с форой -1.5 — 1.08
· ТБ 3.5 — 3.04
· ТМ 3.5 — 1.31
Статистика
· "Пайде” получили два триумфа среди последних пяти игр.
· "Стьярнан” за тот же период времени выиграл четыре раза.
· Последняя очная встреча завершилась в пользу "Стьярнана”.
Прогноз
Беря во внимание результаты последней встречи рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу "Стьярнана” с коэффициентом 2.29.